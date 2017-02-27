Beşiktaş kasayı doldurdu: Taraftara teşekkür edildi
Beşiktaş Kulübü, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvasından ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayarak, taraftarlara teşekkür etti.
Beşiktaş Kulübü, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvasından ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayarak, taraftarlara teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Şubat tarihlerinde büyük taraftarımızın özveri ve dayanışma duygusu ile düzenlediği organizasyonla e-ticaret sitemiz ve Türkiye genelinde tüm Kartal Yuvası mağazalarımızda ortalamanın 4 katı satış gerçekleşmiştir. Şanlı taraftarımıza teşekkür ederiz" denildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.