02.01.2017 18:54 Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, ikinci devre öncesi kamp hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş, ikinci devre öncesi kamp hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Öğle saatlerinde Antalya Belek'e gelen siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan idman tecrübeli çalıştırıcının yaptığı konuşma sonrası başladı.



Şenol Güneş'in antrenman öncesi yaptığı konuşmada futbolcularına ilk devredeki performansları hakkında bilgi vererek, ikinci yarıya odaklanmalarını istediği belirtildi. Yeni transfer Ryan Babel'in de katıldığı idman kısa mesafeli koşularla başladı. Ardından 5'li gruplar halinde karşılıklı top sürerek pas çalışması, eşli olarak top kontrolü sonrası ayak pası oyunları oynandı. Siyah-beyazlı futbolcular idmanın ikinci bölümünde ise 2 grup halinde pas-pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise kondisyona dayalı uzun ve kısa mesafeli deparlı koşular yapıldı. Beşiktaş'ın kamp hazırlıklarının ilk idmanı açma-germe hareketleriyle sona erdi.



Beşiktaş'ta 2 eksik



Beşiktaş'ın bugün başlayan kamp hazırlıklarına izinli olan Ricardo Quaresama ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Kamerunlu Vincent Aboubakar katılmadı.



Takıma 4 yeni isim katıldı



Beşiktaş'ın Antalya kampında dört yeni isim de yer aldı. Kaleci Hüseyin Yılmaz, Sedat Şahintürk, Muhammed Enes Durmuş ve Fatih Aksoy kamp boyunca siyah-beyazlı A takımla birlikte çalışacak.

