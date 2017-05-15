Beşiktaş kafilesi stadyuma geldi

Beşiktaş kafilesi, ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.

Beşiktaş kafilesi, ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumuna geldi. Takım otobüsünün geçiş güzergahındaki yollarda çok sayıda polis ekibinin önlem aldığı gözlendi.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)