08.09.2017 21:24 Beşiktaş kafilesi Karabük'te

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için İstanbul'dan kara yolu ile yola çıkan Beşiktaş, Karabük'e geldi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için İstanbul'dan kara yolu ile yola çıkan Beşiktaş, Karabük'e geldi.

4,5 saatlik yolculuğun ardından siyah-beyazlı takımı, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında otel giriş yapan futbolcuların oldukça yorgun oldukları gözlemlendi.



TOLGA YİNE BAGAJDAN ÇIKTI

Öte yandan tüm futbolcuların otobüsten inmesinin ardından son olarak Tolga Zengin otobüsten çıkan isim oldu. Otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümde yolculuğu uyararak geçiren Tolga Zengin, daha önce görüntülenmesinden dolayı bu kez güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Otobüsün orta kısmından önce içeriye geçen Tolga Zengin kapı açıldıktan sonra dışarı çıkarak otele geçti.

(Yasin Erdem / İHA)

