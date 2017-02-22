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Beşiktaş kadroda değişikliğe gidiyor
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Beşiktaş kadroda değişikliğe gidiyor

Beşiktaş, deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından rövanşta Hapoel Beer Sheva'yı evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar skor avantajını tura çevirmek isterken, Teknik Direktör Şenol Güneş ise kadroda değişikliklere gidecek.

Beşiktaş, deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından rövanşta Hapoel Beer Sheva'yı evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar skor avantajını tura çevirmek isterken, Teknik Direktör Şenol Güneş ise kadroda değişikliklere gidecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva'ya konuk olan siyah-beyazlı takım, İsrail'den aldığı 3-1'lik galibiyetle İstanbul'a avantajlı dönmüştü. Rövanşta yarın Vodafone Arena'da avantajı elinde bulunduran Kara Kartal, müsabakadan istediği sonuçları alıp bir üst tura çıkmak istiyor. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak olan müsabaka yarın saat 21.00'da başlayacak. Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.

CEZALAR BİTİYOR
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezaları sona eren Andreas Beck ve Vincent Abouakar Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçta görev alabilecek. Bir önceki maçta sarı kart cezalısı olan Adriano da Hapoel Beer Sheva maçında oynayabilecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Adriano ile birlikte Beck ve Aboubakar'a da yer vermesi bekleniyor. Öte yandan 3'er sarı kartı bulunan Tolgay Arslan ve Aboubakar'ın Hapoel Beer Sheva ile oynanan maçta sarı kart görmeleri durumunda ise bu iki futbolcu son 16 turunda oynanacak maçta görev alamayacak.

İLK 11 ŞEKİLLENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda alınan 3-1'lik skor avantajını fırsat bilerek Hapoel Beer Sheva maçında kadroda değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Hem lig hem kupa hem de Avrupa mücadelesinde uzun süredir aynı kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda skor avantajı bazı futbolcuların dinlenmesine de sebep olacak. Şenol Güneş'in Hapoel Beer Sheva karşısında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:
"Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Gökhan İnler, Oğuzhan, Necip, Aboubakar, Babel, Cenk Tosun."
(Doğan Gündoğdu / İHA)

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