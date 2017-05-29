Şampiyon Beşiktaş, İstanbul da coşkuyla karşılandı.
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul da coşkuyla karşılandı. Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlıları Sabiha Gökçen havalimanında iki bine yakın taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular takım otobüsüne binerken zorlandı. (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/İHA)
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