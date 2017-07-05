Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi. 2 gün süren görüşmelerde sonra dün gece resmi imzayı atan Portekizli yıldız gece 12:00'de Lizbon'dan yola çıktı.

Beşiktaş, Real Madrid'in Portekizli savunma oyuncusu Pepe ile 2 yıllığına resmen anlaştı. Yıldız savunma oyuncusu Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanacak. Portekizli oyuncunun sözleşmesine 250 bin euro'luk şampiyonluk primi ve 3 milyon euro'luk imza parası eklendi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA!

Transfer komitesi başkan Umut Güner, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu menajerler Ahmet Bulut ve Jorge Mendes ile beraber 4.5 saatlik bir yolculuğun ardından sabaha karşı Atatürk Havaalanı'na inen Pepe burada Beşiktaşlı taraftarlarca karşılandı.

Siyah Beyazı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Pepe zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

VODAFONE ARENA'DA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Havaalanından dinleneceği otele giden Pepe öğleden önce sağlık kontrolünden geçecek. Portekizli stoper için saat 14:00'de Vodafone Arena'da başkan Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş, Pepe'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: “Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) 'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş'ın dediği oldu!

Pepe'de Beşiktaş'ın dediği oldu... Pazartesi akşam önce Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Bulut ve sözleşmeyi yazacak bir hukuk bir de mali ekipten isim Lizbon'a gitti. Pepe yılda 3.3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşmeye evet dedi. 2'nci yılda 15'i 11'de olmak üzere toplam 30 resmi maçta forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Ayrıca kendisine ödenecek 2.5 milyon Euro'luk imza bedeli ise 3 yılda tamamlanacak. İlk iki yıl 1'er milyon, son yıl ise sözleşme yenilenmese bile Pepe'nin ayrılması durumunda 500 bin Euro daha kendisine ödenecek.