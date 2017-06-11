Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın uçağına 3. yıldız eklendi.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın uçağına 3. yıldız eklendi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle 3. yıldızı da almaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların deplasmanlara gidip gelirken kullandığı uçak yeniden boyanarak 3. yıldız eklendi. Beşiktaş kafilesi, önümüzdeki sezon deplasmanlara siyah-beyaz renklerle donatılmış ve 3. yıldızı eklenmiş uçak ile gidecek.

