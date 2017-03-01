Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 78-62 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 78-62 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada 26 sayı kaydeden ve en skorer isim olan Yakın Doğu Üniversitesi'nden Mc Bride karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.
Salon: Bornova Atatürk Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Orkun Yurtdaş xx, Özge Şentürk xx Galatasaray: Işıl Alben xx 20, Pınar Demirok xx 2, Papova xx 11, Vitola xx 10, Jefferson xx 14, Deniz Çolakoğlu x, Traore xx 5, Cansu Köksal x Başantrenör: Marina Marjkovic Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar xx 6, Olcay Çakır Turgut x, Mc Bride xxx 26, Holingsvorth xx 4, Vandersloot xx 21, Eldebrink xx 13, Robinson xx 8 Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu 1. Periyot: 17-21 (Yakın Doğu Üniversitesi'nin lehine) Devre: 33-37 (Yakın Doğu Üniversitesi'nin lehine) 3. Periyot: 48-58 (Yakın Doğu Üniversitesi'nin lehine) (Abdülaziz Baydilli /İHA)
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