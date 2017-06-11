Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, ilk olarak rotasyona bir transfer gerçekleştirdi. Kasımpaşa'nın Brezilyalı stoperi Titi, Beşiktaş'a 3 yıllığına imza attı.

Solak stoperin sözleşmesi bu sezon sonunda sona ermişti. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeden, oyuncuyu kadrosuna kattı.

Titi ne kadar kazanacak?

29 yaşındaki Titi, Beşiktaş'tan yıllık 1.25 milyon Euro kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım Titi'ye 500 bin Euro imza parası ödeyecek.

Bu sezon ne yaptı?

Brezilyalı stoper, bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 33 maçta görev aldı. İlk 11'in değişilmez ismi olan Titi, ligi 6 gol ile tamamladı. Türkiye Kupası'nda da 6 maça çıkan Titi, 1 gol atma başarısı gösterdi. Şu anda Brezilya'da bulunan futbolcu, İstanbul'a dönünce Beşiktaş'la antrenmanlara başlayacak. Ajans Beşiktaş