Beşiktaş'ın Gaziantepspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

