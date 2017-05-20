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Beşiktaş'ın efsane ismi vefat etti
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Beşiktaş'ın efsane ismi vefat etti

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden 'Baba' lakaplı Recep Adanır, Antalya'da hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden 'Baba' lakaplı Recep Adanır, Antalya'da hayatını kaybetti.
Siyah-beyazlı takımın resmi internet sitesinden Recep Adanır'ın vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya'da hayatını kaybeden efsane futbolcularımızdan Recep Adanır'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunan ve 'Baba' lakabı ile anılan 3 efsanemizden birisi olma onuruna sahip merhum Recep Adanır'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Recep Adanır'ın cenazesi yarın (21 Mayıs) İkindi namazına müetakip Antalya Murat Paşa Camii'nden kaldırılarak defnedilecektir.
Merhum Adanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
1950 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve 10 yıl boyunca Beşiktaş için ter döken Baba Recep, biri Türkiye Birinciliği, ikisi Federasyon Kupası olmak üzere 3 Türkiye Şampiyonluğu ve 3 İstanbul Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Sağiç, santrfor ve solaçık oynayan Recep Adanır, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Adanır, 1963-64 ve 1977-78 sezonlarında kısa süreyle Beşiktaş'ta görev aldı.

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