Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendileri aleyhinde verilen penaltı kararını eleştirdi. Advocaat, Beşiktaş maçı sonrası verilen cezalara ilişkinse, 'Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendileri aleyhinde verilen penaltı kararını eleştirdi. Advocaat, Beşiktaş maçı sonrası verilen cezalara ilişkinse, "Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Biz ikinci, üçüncü golü atacak pozisyonları bulduk ama öyle bir penaltı verilmiş ki. Sizin sormanız gereken böyle bir penaltı nasıl verilir? 11'e 11'ken daha iyiydik. Öndeyken de daha iyiydik. Öyle bir penaltı kararı verildi ki şaka gibiydi. Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Bursa gibi bir takımla böyle bir akşamda iki puanı bırakıp dönüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz zorlaştırdınız. Çok kızgınım. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu. Bunu bizim takımımız yaptı. Gerçekten inanılmaz" dedi.

"HER ŞEYİ BİZ YAPMIŞIZ GİBİ KARAR VERİLDİ"
Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin sorulan sorulara ise deneyimli teknik adam, "Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçlardan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyorum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi. Bu akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan yabancı olarak alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı" şeklinde cevap verdi.
(Mesut Alan - Abdullah Çibir/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Ponzi saadet zinciriyle Bursalıları dolandıran kadın yakalandı!
Ponzi saadet zinciriyle Bursalıları dolandıran kadın yakalandı!
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'
'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
Gaziantep'te DEAŞ operasyonun 9 kişi tutuklandı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonun 9 kişi tutuklandı
Fenerbahçe fırsat tepti
Fenerbahçe fırsat tepti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English