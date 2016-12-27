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Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
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Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Ömer'in ceza sahası içi sağ çaprazdaki Kerim Frei'a attığı pasta, Kerim şutunu çekti. Top kaleci Soner Şahin'de kaldı.
24. dakikada Gökhan İnler'in şık ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer'in vuruşunda top dışarıya gitti.
27. dakikada Olcay'ın sol kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
33. dakikada Beck'in sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak kornere gitti.
34. dakikada Olcay'ın kullandığı kornerde ön direkte Talisca kafayı vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

KÜNYE
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xx, Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xx, Olcay xx, Ömer xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Aras, Sezer Yıldırım, Eslem Öztürk, Hamza Küçükköylü, Enes Durmuş, Sedat Şahintürk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür xx, Burak xx, Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx, İsmail xx, Ozan xx
Yedekler: Melih, Özgür, Furkan, Hakan, Yusuf, Emrullah, Kutay
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Talisca (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kart: Cengiz (Boluspor)
(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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