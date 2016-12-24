24.12.2016 20:07 Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ghilas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Tosic'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Oğuzhan'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

26. dakikada ceza alanında Oğuzhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Tolgay'ın defansın arkasına attığı topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Gökhan'dan geri döndü.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girmeye çalısan Atiba'ya Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın topu düzelttikten sonra yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu. 1-0



KÜNYE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Can Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Rhodolfo xx, Marcelo xx, Tosic xx, Hutchinson xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Aboubakar xxx, Cenk xxx

Yedekler: Tolga, Olcay, Ömer, Kerim, Beck, Atınç, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantepspor: Gökhan x, Rajtoral xx, Barış xx, Musa x, Hintum xx, Fatau xx, Abdulkadir xx, Kangwa xx, Muhammed xx, İlhan xx, Ghilas xx

Yedekler: Erten, Şenol, Doğanay, Orkan, Kisliak, Angan, Kolar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

