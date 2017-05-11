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Beşiktaş idmanında sevindirici haber
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Beşiktaş idmanında sevindirici haber

Beşiktaş, Pazartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, Atiba ve Demba Ba'dan sevindirici haber geldi.

Beşiktaş, Pazartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, Atiba ve Demba Ba'dan sevindirici haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar kritik müsabaka öncesi sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

DEBA BA DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Demba Ba, bugün takımla birlikte ilk idmanını yaptı. Senegalli oyuncunun fizik kondisyonunun yerinde olduğu gözlenirken, sakatlığını tamamen atlattığı bildirildi. Demba Ba'nın da ikili mücadelelerde güçlü olması Bursaspor maçı öncesi kadroda olabileceğinin sinyallerini verdi.

ATİBA İÇERİDE, TOLGAY DIŞARIDA
Beşiktaş'ta bir diğer sakat futbolculardan Atiba takımla birlikte bugün idmana çıktı. Yaklaşık 10 gündür özel program eşliğinde çalışan tecrübeli futbolcu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Öte yandan Fenerbahçe maçında sakatlanan Tolgay Arslan ise özel program dahilinde çalışırken, tecrübeli orta saha top çalışmalarına başladı. Tolgay'ın yarın takımla birlikte idmanlara başlaması bekleniyor.

İDMANDAN NOTLAR
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından futbolcular pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirilirken, bire bir, ikiye iki şeklinde savunma-hücum varyasyonları denendi. Beşiktaş idmanının son bölümünde minyatür kalelerle maç yapıldı. Antrenmanın ardından bazı futbolcular şut, frikik ve penaltı çalışmaları gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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