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Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı
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Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü 2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü 2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel kurul toplantısında Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu tam kadro katıldı.
Siyah-beyazlıların genel kurulunda gündem şu şekilde:
1. Açılış
2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporları'nın okunması,
5. Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6. Raporların görüşülmesi,
7. 01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası İle İlgili Olarak Yönetim Kurulu'nun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,
8. 2017 Mali Yılı Konsolide Bütçesi'nin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
9. Mülkiyeti BJK Derneği'ne ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 76 parselde kayıtlı mecurda (benzin istasyonu) kiracı olarak bulunan şirket (Fulya Akaryakıt Ticaret ve San A.Ş.) ile imzalanan kira sözleşmesi ve ek protokollerinin Genel Kurul kararı olmaksızın uzatılmaması/dernek aleyhine tadil edilmemesi ve/veya bu şirketle ve/veya bu şirketin doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan gerçek veya tüzel 3. Kişilerle yeniden kira sözleşmesi yapılmaması hususlarının görüşülmesi ve oya sunulması,
10. Tüzüğümüzün 28/m maddesi gereğince Derneğimiz ve bağlı şirketlerinin bilet satış işlemleri için şirket kurulması hususunun görüşülmesi ve oya sunulması,
11. Tüzüğümüzün 28/m maddesi gereğince Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 80'nin satın alınması ve bu suretle şirkete ortak olunması hususunun görüşülmesi ve oya sunulması,
12. Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması,
13. Dilek ve Temenniler,
14. Kapanış.
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)

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