Beşiktaş'ı yenen Pınar Karşıyaka çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmadan 90-83 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı da Pınar Karşıyaka 75-70 kazanmıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmadan 90-83 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı da Pınar Karşıyaka 75-70 kazanmıştı.



Olaylar çıktı, 25 dakika oyun durdu

Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın karşı karşıya geldiği mücadele oldukça gergin geçti. 1. periyotun sonlarına doğru tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. İlk çeyreğin tamamlanmasına 1 dakika 50 saniye kala oyun durdu. Yapılan anonslara rağmen tribünler sakinleşmeyince hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika duran oyun, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yeniden başladı.



Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto xx, Tomas Jasevicius xx, Eddie Viator xx

Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 14, Strawberry xx 16, Thompson xx 13, Stimac xx 16, Clark xx 10, Erkan Veyseloğlu xx 4, Weems xx 10, Şafak Edge x, Kenan Sipahi x, Muratcan Güler x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Pınar Karşıyaka: Ponitka xxx 18, Brown xx 12, Green xxx 22, Summers xxx 15, Owens xx 12, Petway xx 8, Muhammed Baygül xx 2, Erdi Gülaslan xx 1, Soner Şentürk xx

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 22-24 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 51-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 72-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 Faul: Clark (Beşiktaş Sompo Japan)

