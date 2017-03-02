Beşiktaş'ı mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finalde
PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 75-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finale kaldı.
PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 75-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finale kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi finalde, Bellona AGÜ ile kupa mücadelesi verecek. Bellona AGÜ- Yakın Doğu Üniversitesi mücadelesi Cumartesi günü 15.30'da Bornova Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Salon: Bornova Atatürk Hakemler: Turgut Işık xx, Tekin Özübir xx, Abdullah Koputan xx Beşiktaş: Kübra xx 3, Zellous xxx 20, Burcu xx 2, Esra xx 3, Harding xxx 22, Perovanovic xx 6, Mehtap xx, Stokes xx 10 Başantrenör: Aziz Akkaya Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay xx 13, Eldebrink xx 8, Bahar xx 6, Leuchanka xx 1, Holingsvorth xxx 15, Mc Bride xxx 16, Vandersloot xxx 16 Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu 1. periyot: 20-22 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) Devre: 35-48 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) 3. periyot: 49-65 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) (Ali Gözeten/İHA)
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