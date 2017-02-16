Beşiktaş'ı mağlup eden Banvit yarı finalde

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ali Serkan Emlek xx, İsmail Aydın xx Beşiktaş: Michael Roll xx 13, Earl Clark xx 14, Vladimir Stimac xx 6, Dj Strawberry x 2, Kenan Sipahi x 5, Michael Thompson xx 8, Kyle Weems xx 7, Erkan Veyseloğlu x 2, Sertaç Şanlı x, Muratcan Güler xx Başantrenör: Ufuk Sarıca Banvit: Jordan Theodore xxxx 20, Gediminas Orelik xxx 12, Jeremy Chappell xx 6, Gasper Vidmar xxx 9, Edo Muric xx 5, Tolga Geçim xx 6, Furkan Korkmaz xx 5, Damian Kulig xx 3 Başantrenör: Sasa Filipovski 1. Periyot: 16-16 Devre: 34-33 (Beşiktaş lehine) 3. Periyot: 48-44 (Beşiktaş lehine)
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