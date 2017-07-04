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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başlayan çalışma kondisyon, kuvvet çalışmaları ve koordinasyon koşuları ile devam etti. Pas ve şut çalışmalarının ardından idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren çalışmaya sağlık kontrollerine katılan oyuncular ile milli takımlardan dolayı izinli olan bazı futbolcular katılmadı. İzinden dönen Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Fabricio Ramirez ise takımla birlikte antrenmana katıldı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da çift antrenman yaparak sürdürecek olan siyah-beyazlılar, daha sonra hazırlık maçları yapmak için yurt dışına gidecek.

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