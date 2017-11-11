Beşiktaş hazırlık maçında berabere kaldı

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Rumen ekibi Astra Guirgui ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Rumen ekibi Astra Guirgui ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada sol kanatta topla buluşan Lens'in içeri ortaladığı topa kale önünde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
61. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinde Le Tallec'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Abdullah Buğra Özkara xx
Beşiktaş: Tolga xx (Utku dk. 73 x), Fatih xx, Medel xx, Necip xx, Adriano xx (Bülent dk. 73 x), Atiba xx (Alpay dk. 66 x), Tolgay xx (Mustafa Apardi dk. 73 x), Lens xx (Quaresma dk. 46 x), Talisca xx, Mustafa Pektemek xx (Şiyar dk. 66 x), Negredo xx
Yedekler: Ersin, Mertcan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Astra Guirgu: Lazar xx (Bosneag dk. 80 ?), Bejan xx, Belu xx (Butean dk. 61 x), Ionita xx, Gheorghe (Mrzljak dk. 46 x) Polzcak xx (Da Silva dk. 46 x), Dandea xx, Nyuiadzi xx (Biceanu dk. 80 ?), Stan xx (Radunovic dk. 61 x), Moise xx (Seto dk. 46 x), Abang xx (Le Tallec dk. 46 x)
Yedekler: Vidal
Teknik Direktör: Eduard Iordanescu
Goller: Mustafa Pektemek (dk. 21) (Beşiktaş), Le Tallec (dk. 61) (Astra Giurgiu)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)