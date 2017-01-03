03.01.2017 19:59 Beşiktaş, hazırlarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya Belek'te kampta bulunan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönteminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra toplu koşu gerçekleştirilirken, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maç devam etti. Antrenman koşu çalışmasıyla tamamlandı.



ANTRENMANDA İKİ EKSİK

Antrenmana soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan katılmadı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/İHA)

