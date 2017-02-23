Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı geniş özeti

Beşiktaş, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

HIZLI BAŞLADIK GOLÜ ERKEN BULDUK

İsrail'de aldığı avantajlı skorun etkisiyle maça rahat başlayan Beşiktaş oyunun hakimiyetini eline aldı. Karşılaşmanın 17. dakikasında baskı sonuç getirdi ve Beşiktaş Aboubakar'ın ceza sahası üzerinden yaptığı müthiş vuruşlaöne geçti.

KARŞILIKLI POZİSYONLAR KAÇTI

Maçın ilk yarısında iki takım da açık futbol oynadı. Tur için gollere ihtiyacı olan Hapoel Beer Sheva tehlikeli pozisyonlaryakaladı ancak Fabri geçit vermedi. Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş da farkı arttıracak fırsatlar yakaladı ama başarılı olamadı. İlk 45 dakika Aboubakar'ın tek golüyle 1-0 sonuçlandı.

HAPOEL EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda oyun dengede giderken Hapoel Beer Sheva'nın beraberlik golü geldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahasında toplabuluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Beraberlik golünden sonra umutlanan Hapoel üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi ancak sonuç alamadı.

NOKTAYI CENK KOYDU

Maça son noktayı koyan bu sezonun golcü isimlerinden Cenk Tosun oldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahası üzerinden düzgün bir vuruş yapan Cenk topu ağlara göndererek zaferi getirdi.

AVRUPA'DA TEK TAKIMIMIZ BEŞİKTAŞ KALDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 1-3 ve 2-1'lik skorla eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un elenmesinin ardından Beşiktaş, Avrupa'da Türkiye'yi temsileden tek takım olarak kaldı.

BEŞİKTAŞ: 2-1 :HAPOEL BEER SHEVA

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

90+4. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında Talisca'nın vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı top herkesi aştı ve diğer kanattan dışarıya gitti.

90+3. dakika: Ogu savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

90+2. dakika: Maor Bar Buzaglo bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Fabri'de kaldı.

90+1. dakika: Gelişen Hapoel atağında Maor Bar Buzaglo'nun sağ kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş yine savunmadan döndü.

90. dakika: Gelişen Hapoel atağında sağ kanatta topla buluşan Maor Bar Buzaglo şutunu çekti. Onun vuruşunda top kaleci Fabri'de kaldı. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Bu arada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanıyor. Bu gerginliğin ardından Barda ve Marcelo sarı kart gördü.

88. dakika: Hapoel oyuna yeniden başladı.

87. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Cenk ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra şutunu çekti. Onun vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu.

86. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top savunmadan geri döndü. Sonrasında Cenk topu almadan savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Talisca korneri paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahası dışından topla buluşan Gökhan şansını denedi. Onun vuruşunda top savunmadan geri döndü.

85. dakika: Gelişen Hapoel atağında Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında top kaleci Fabri'de kaldı.

84. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Cenk topu oyun alanında kontrol edemedi.

83. dakika: Ogu'dan topu alan Tolgay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Gökhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarıya gitti.

82. dakika: Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın ortasında Talisca'nın vuruşu kalecide kaldı.

81. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın sağ kanattan ortasında William top Talisca'ya gelmeden önce araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

80. dakika: Melikson Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Maor Bar Buzaglo'nun kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

79. dakika: Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar yine kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında. Beşiktaş'ta sakatlanan Aboubakar oyuna devam edemedi. Cenk onun yerine oyuna dahil oldu.

78. dakika: Maor Bar Buzaglo'nun sağ kanattan kullandığı kornerde William'ın vuruşu yandan dışarıya gitti.

77. dakika: Gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topla buluşan Barda'nın vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

76. dakika: Hapoelli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

75. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında Talisca'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

74. dakika: Aboubakar tedavi için saha kenarına geldi.

73. dakika: Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

72. dakika: Beşiktaş'ta Necip yerini Oğuzhan'a bıraktı. Talisca'nın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Talisca'nın sol kanattan ortasında Marcelo'nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

71. dakika: Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında Babel'in vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

70. dakika: Gökhan İnler top kaybı yaptıktan sonra gelişen Hapoel atağında Ogu ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti. Hapoel'de Ben Sahar yerini Barda'ya bıraktı. Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Aboubakar vuruşunu yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

69. dakika: Hapoel bu dakikalarda tehlikeli gelmeye başladı.

68. dakika: Hapoel tehlikeli geldi. Gelişen atakta Maor Bar Buzaglo'nun sağ kanattan ortasında Hoban'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

67. dakika: Ovidiu Hoban'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

66. dakika: Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Hapoel atağında Ben Sahar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Fabri çıkardı. Bu kez Hapoel korner kullanacak.

65. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Gökhan İnler ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda kaleci topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

64. dakika: GOL! Maalef top ağlarımızda. Gelişen Hapoel atağında Ghadir'in sol kanattan ortasında Anthony Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Hapoel'de Ghadir yerini Melikson'a bıraktı.

63. dakika: Necip serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Aboubakar pas hatası yaptı. Sonrasında gelişen Hapoel atağında Maor Bar Buzaglo sağ kanattan orta yapmak isterken Atınç araya girdi.

62. dakika: Necip rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

61. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yerini Tolgay'a bıraktı.

60. dakika: Gelişen Hapoel atağında John Ogu savunmanın arkasına koşu yapan Mohammad Ghadir'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

58. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar tekrar Quaresma'ya pasını verdi. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

57. dakika: Hapoel'de Broun yerini Buzaglo'ya bıraktı. Maor Bar Buzaglo'nun kullandığı serbest vuruşta Aboubakar topu karşıladı.

56. dakika: Gelişen Hapoel atağında Vladimir Broun yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest buruş kullanacak.

55. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo'nun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

54. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti. Bu kez Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

53. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

52. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Aboubakar'ın topuğuyla yaptığı vuruş kalecide kaldı. Quaresma bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top kalecide kaldı.

51. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Gökhan İnler serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Babel arka direğe orta yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

49. dakika: Bu kez Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

47. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarının ilk dakikalarında kendi aralarında pas yapıyor.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gelişen Hapoel atağında Ghadir ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top farklı şeklide yandan dışarıya gitti.

Devre Arası: İlk yarıda uzatma dakikası oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın sol kanattan ortasında savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

44. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk yarının son kendi aralarında pas yapıyor.

43. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

42. dakika: Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

41. dakika: Mohammad Ghadir'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

40. dakika: Necip'in kaptırdığı top sonrası gelişen Hapoel atağında Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

39. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

37. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Beck savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar'ı topla buluşturmak istedi ancak Aboubakar topu kontrol edemedi ve top yandan dışarıya gitti.

36. dakika: Mohammad Ghadir'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

35. dakika: Hapoel tehlikeli geldi. Mohammad Ghadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ben Sahar'ın vuruşunu Fabri kurtardı. Sonrasında sol kanatta topu alan Ben Turgeman;'ın ortasını Necip karşıladı ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

34. dakika: Vladimir Broun'un sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

33. dakika: Gelişen Hapoel atağında Ben Turgeman sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ben Sahar'ın vuruşunu Fabri çıkardı ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

32. dakika: Hızlı gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topla buluşan Ben Sahar yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

31. dakika: Talisca serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top kaleci David Goresh'te kaldı.

30. dakika: Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

29. dakika:Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

28. dakika: Hızlı gelişen Hapoel atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Mohammad Ghadir'in vuruşunu Fabri kurtardı ancak hakem daha önce Mohammad Ghadir'e pas veren Ben Sahar'ın topu alırken Atınç'a faul yaptığını işaret etti.

27. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Atınç'tan önce savunma araya girdi. Sonrasında top kaleci David Goresh'te kaldı.

26. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

25. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

24. dakikia: Hapoel bu dakikalarda daha fazla ön alana çıkmaya başladı.

23. dakika: Mohammad Ghadir'in kullandığı serbest vuruşta John Ogu'nun ceza sahasından yaptığı vuruş savunmadan geri döndü. Sonrasında dönen topu alan Ovidiu Hoban'ın şutu üstten dışarıya gitti.

22. dakika: Gelişen Hapoel atağında Mohammad Ghadir Beck'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

21. dakika: Hızlı gelişen Hapoel atağında Ben Sahar ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yapmak istedi ancak Atınç zamanında araya girerek topu kalecisine kazandırdı.

20. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Aboubakar'a pasını vermek istedi ancak savunmaya araya girdi ve topun Kamerunlu oyuncuya gelmesine engel oldu.

19. dakika: Beşiktaş bir kez daha sağ kanattan Quaresma ile gelmek istedi ancak Ben Turgeman zamanında araya girerek topun Quaresma'ya gelmesine engel oldu.

18. dakika: Hapoel oyuna yeniden başladı. Hapoel santra yaptıktan sonra hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

17. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Babel Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

16. dakika: Beck ceza sahasına doğru hareketlenen Aboubakar'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi ve top kaleci David Goresh'e geldi.

15. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci David Goresh'te kaldı.

13. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman araya girdi ve Portekizli futbolcuya orta yapma şansı vermedi.

12. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca sol kanatta hareketlenen Babel'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Ön alanda pres yaparak topu kazanan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Babel'i topla buluşturdu. Babel'in vuruşunda top yine savunmadan geri döndü.

9. dakika: Talisca Ogu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Gelişen Hapoel atağında Mohammad Ghadir sol kanattan orta yapmak isterken Marcelo araya girdi ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak. Ovidiu Hoban'ın sol kanattan kullandığı kornerde Necip topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Vladimir Broun'un şutu yandan dışarıya gitti.

7. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta ancak siyah - beyazlılar henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

6. dakika: Hapoelli oyuncular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Anthony Nwakaeme pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti. Sonrasında gelişen atakta Babel rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Hapoel atağında Gökhan Mohammad Ghadir'e faul yaptı. Bu kez Hapoel serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Babel serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

3. dakika: Babel rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelon, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Ömer, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar

YEDEKLER: Haimov, Bitton, Radi, Barda, Buzaglo, Zrihan, Melikson

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar