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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı CANLI ANLATIM
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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3-1'in rövanşında sahasında Hapoel Beer Sheva'yı ağırlayacak.

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 21.00

HAKEMLER: Matej Jug (Slovenya)

YAYIN: TRT 1

SAKATLAR: Caner, Mitrovic (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ: 1-0 :HAPOEL BEER SHEVA

18. dakika: Hapoel oyuna yeniden başladı.

17. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Babel Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

16. dakika: Beck ceza sahasına doğru hareketlenen Aboubakar'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi ve top kaleci David Goresh'e geldi.

15. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci David Goresh'te kaldı.

13. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman araya girdi ve Portekizli futbolcuya orta yapma şansı vermedi.

12. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca sol kanatta hareketlenen Babel'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Ön alanda pres yaparak topu kazanan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Babel'i topla buluşturdu. Babel'in vuruşunda top yine savunmadan geri döndü.

9. dakika: Talisca Ogu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Gelişen Hapoel atağında Mohammad Ghadir sol kanattan orta yapmak isterken Marcelo araya girdi ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak. Ovidiu Hoban'ın sol kanattan kullandığı kornerde Necip topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Vladimir Broun'un şutu yandan dışarıya gitti.

7. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta ancak siyah - beyazlılar henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

6. dakika: Hapoelli oyuncular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Anthony Nwakaeme pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti. Sonrasında gelişen atakta Babel rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Hapoel atağında Gökhan Mohammad Ghadir'e faul yaptı. Bu kez Hapoel serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Babel serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

3. dakika: Babel rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelon, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Ömer, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar

YEDEKLER: Haimov, Bitton, Radi, Barda, Buzaglo, Zrihan, Melikson

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

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