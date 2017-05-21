Beşiktaş genel kurulu karıştı: Güvenlik müdahale etti

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağan mali ve idari kongrede, disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin ihraç edilmesinin kabulünden sonra başlayan tartışmada güvenlik araya girdi.

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağan mali ve idari kongrede, disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin ihraç edilmesinin kabulünden sonra başlayan tartışmada güvenlik araya girdi.

Siyah-beyazlı kulübün Akatlar Arena'da bugün gerçekleşen Mali ve İdari Genel Kurulu'nda tartışma çıktı. Beşiktaş mali kongresinde bugün görüşülecek konular arasında yer alan üyeler Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'nin ihraç edilmesi konusunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Üyelerden biri ihraçların ardından divan başkanından söz istedi ancak divan başkanı izin vermeyince birden ortalık karıştı. Bu sırada güvenlik güçleri araya girerken, yönetim kurulu, divan kurulu ve denetim kurulunun olduğu bölümde güvenlik artırıldı. Kürsüye çıkmaya çalışanlara ise izin verilmedi. Bazı gruplar arasında ise yumruklu kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün kongresinde kavgaya sebep olan madde şu şekilde:

"Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)