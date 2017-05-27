Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

