Beşiktaş Gaziantepspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19:00

YAYIN: Lig TV

BEŞİKTAŞ: 1 - 0 :GAZİANTEPSPOR

76. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan İnler şutunu çekti. Onun şutunda top üstten dışarıya gitti.

75. dakika: Atiba Ghilas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

74. dakika: Gökhan İnler ceza sahasına doğru hareketlenen Atiba'yı düşündü ancak savunma araya girdi.

73. dakika: Topla birlikte ceza sahasına giren Angan dengesini kaybederek yere düştü ve top Beşiktaş'a geçti.

72. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Marcelo'dan sıyrılamadı ancak sonrasında top yine Gaziantepspor'da kaldı.

71. dakika: Beşiktaş'ta Beck Rhodolfo'nun yerine oyuna dahil oldu.

71. dakika: Gaziantepspor'da Doğanay Muhammed'in yerine oyuna girdi.

70. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

69. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Gökhan'da kaldı.

68. dakika: Gökhan Gönül'ün ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in şutunu Gökhan çıkardı. Dönen topta Cenk bir kez daha vurdu ancak Gökhan yine kalesinde başarılı.

67. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Musa Cenk'ten önce kafayı vurdu.

66. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in pasında topla buluşan Quaresma kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi.

65. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

64. dakika: Muhammed'in kullandığı serbest vuruşta Fabri yumruklayarak topu uzaklaştırdı

64. dakika: Gaziantepspor'da Kangwa yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

63. dakika: Gökhan İnler'in uzaktan çektiği şut üstten dışarıya gitti.

63. dakika: Gaziantepspor'da İlhan yerini Angan'a bıraktı.

62. dakika: Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Rhodolfo'dan sıyrılan Ghilas kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top dışarıya gitti.

61. dakika: Ghilas'ın ceza sahasına çıkardığı topta Frantisek Rajtoral'ın şutu yandan dışarıya gitti.

61. dakika: Fatau'nun uzaktan çektiği şut Rhodolfo'dan geri döndü.

60. dakika : İkinci yarıda 15 dakika geride kalırken tempo ilk yarıya göre oldukça düşük.

59. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

58. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Kangwa'nın şutu yandan dışarıya gitti.

57. dakika: Cenk Fatau'ya faul yaptı. Ardından iki oyuncu arasında kısa süren gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı.

56. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Rhodolfo pas hatası yaptı ve top Gaziantepspor'a geçti.

55. dakika: Quaresma Rajtoral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

54. dakika: Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı.

53. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan İnler Tolgay'ın yerine oyuna dahil oldu.

53. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Kangwa yerde kaldı. Gaziantepspor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

52. dakika: Atiba Abdülkadir'e faul yaptı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

51. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Fabri kalesinde başarılı.

50. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Aboubakar rakibinden sıydıltan sonra ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı.

49. dakika: Bart van Hintum ilerde hareketlenen Ghilas'ı düşündü ancak Gökhan Gönül araya girdi ve top Beşiktaş'a geçti.

48. dakika: Tolgay bu kez Aboubakar'ı düşündü ancak top hızlı. Gökhan çıktı ve topu aldı.

47. dakika: Tolgay savunmanın arkasına koşu yapan Oğuzhan'ı düşündü ancak Barış zamanında araya girdi.

46. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şut Fabri'de kaldı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarıda Beşiktaş 2 isabetli şut çekerken, Gaziantepspor'un isabetli şut yok.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45. dakika: Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Fatau'nun şutu dışarıya gitti.

45. dakika: Fatau Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

45. dakika: Atiba'dan pası alan Quaresma'nın ortası savunmadan döndü. Quaresma savunmanın elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem oynayın dedi.

45. dakika: Fatau'nun ileriye gönderdiği pasta Ghilas topu aldı ancak Marcelo'dan sıyrılamadı.

45. dakika: İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45. dakika: Aboubakar'ın sağdan getirdiği topla Quaresma ceza alanında şutunu çekti ancak şut çekerken top kendi eline çarptı.

45. dakika: Abdülkadir savunmanın arkasına koşu yapan İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

44. dakika: Tolgay sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

43. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağına Ghilas'ın şutu savunmadan döndü. Devam eden atakta topu alan İlhan'ın şutu dışarıya gitti.

42. dakika: Gaziantepspor oyuna bir kez daha başladı.

41. dakika: GOL! Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Devam eden pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Aboubakar topu ağlara gönderdi.

39. dakika: Quaresma korneri Oğuzhan'la paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tosic ortasını yaptı. Savunma bu ortayı karşıladı.

38. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Ghilas topu karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

37. dakika: Pozisyonun ardından Abdülkadir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

37. dakika: Tolgay'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda Gökhan kalesinde başarılı. Devam eden atakta Tosic'in soldan ortası Abdülkadir'e çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

36. dakika: Pozisyonun ardından Kangwa sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

35. dakika: Kangwa Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.

34. dakika: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Barış Aboubakar'dan önce kafayı vurdu.

33. dakika: Gaziantepspor'da Muhammed orta sahada kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

32. dakika: Gaziantepspor ceza sahasının önünde topu alan Tolgay yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.

31. dakika: Ghilas rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Kangwa'ya verdi. Kangwa ceza alanındaki İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

31. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı Fatau karşıladı.

30. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

29. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Fabri'yle karşı karşıya kalacakken Oğuzhan son anda araya girdi.

28. dakika: Aboubakar topla birlikte ceza alanına girdikten sonra rakibinden sıyrılamadı ve top Gaziantepspor'a geçti.

27. dakika: Topla oynama oranları: Beşiktaş %76 Gaziantepspor %24

26. dakika: Oğuzhan'la paslaşan Cenk ceza sahası içinde topu aldı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

25. dakika: Fatau yapılan faulden sonra serbest vuruşu kullanan Gökhan topu ileriye doğru gönderdiği. Top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

24. dakika: Fatau'nun tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

23. dakika: Gökhan Gönül Fatau'ya faul yaptı. Fatau sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

22. dakika: Aboubakar'ın sağdan yaptığı ortada Cenk ceza alanında topa vurdu. Bu top savunmadan döndü. Beşiktaşlı futbolcular bu müdahalenin elle oynandığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam dedi.

21. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Quaresma bir kez daha ortaladı. Savunma bu ortayı uzaklaştırmayı başardı.

20. dakika: Oğuzhan'dan pası alan Tolgay rakibinden sıyrılmak istedi ancak Musa zamanında müdahalede bulundu ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

19. dakika: Pozisyon sırasında yerde kalan Gökhan Gönül sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

18. dakika: Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Kangwa Fabri'den sıyrıldı ancak savunma son anda araya girerek onun topu ağlara göndermesine izin vermedi.

17. dakika: Oğuzhan ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

16. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Tosic bir kez daha ortaladı. Onun ortasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

15. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Muhammed'den topu alan Ghilas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

14. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

13. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda topu alan Quaresma bir kez daha ortaladı. Bu kez savunma topu karşıladı.

12. dakika: Oğuzhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Cenk hareketlendi ancak Gökhan kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi. Devam eden atakta Tolgay'ın ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11. dakika: Tolgay'dan pası alan Cenk tekrar Tolgay'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

10. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

9. dakika: Marcelo'nun pasında topla buluşan Aboubakar sağdan ortasını yaptı. Onun yaptığı ortayı Barış karşıladı. Devam eden atakta Quaresma'nın soldan yaptığı orta kalecide kaldı.

8. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'i düşündü. Topu alan Cenk savunmadan sıyrılamadı.

7. dakika: Tolgay orta alanda yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta topu alan Quaresma bir kez daha ortasını yaptı. Gaziantepspor'da Musa bu topu karşıladı.

5. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın ceza alanı dışından çektiği şut dışarıya gitti.

5. dakika: Gökhan'ın ileriye doğru gönderdiği serbest vuruşta top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

4. dakika: Cenk rakiplerinden sıyrılmak isterken Musa'ya faul yaptı. Gaziantepspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

3.dakika: Tosic ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş taç atışıyla oyunu başlatacak.

2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maç öncesi: İstiklal Marşımız.

Maç öncesi: Karşılaşma öncesi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapılıyor.

Maç öncesi: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Aboubakar, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas

YEDEKLER: Erten, Şenol, Doğanay, Kisliak, Angan, Orkan, Kolar

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez