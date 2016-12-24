Beşiktaş Gaziantepspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor.
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19:00
YAYIN: Lig TV
76. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan İnler şutunu çekti. Onun şutunda top üstten dışarıya gitti.
75. dakika: Atiba Ghilas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
74. dakika: Gökhan İnler ceza sahasına doğru hareketlenen Atiba'yı düşündü ancak savunma araya girdi.
73. dakika: Topla birlikte ceza sahasına giren Angan dengesini kaybederek yere düştü ve top Beşiktaş'a geçti.
72. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Marcelo'dan sıyrılamadı ancak sonrasında top yine Gaziantepspor'da kaldı.
71. dakika: Beşiktaş'ta Beck Rhodolfo'nun yerine oyuna dahil oldu.
71. dakika: Gaziantepspor'da Doğanay Muhammed'in yerine oyuna girdi.
70. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
69. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Gökhan'da kaldı.
68. dakika: Gökhan Gönül'ün ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in şutunu Gökhan çıkardı. Dönen topta Cenk bir kez daha vurdu ancak Gökhan yine kalesinde başarılı.
67. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Musa Cenk'ten önce kafayı vurdu.
66. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in pasında topla buluşan Quaresma kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi.
65. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.
64. dakika: Muhammed'in kullandığı serbest vuruşta Fabri yumruklayarak topu uzaklaştırdı
64. dakika: Gaziantepspor'da Kangwa yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.
63. dakika: Gökhan İnler'in uzaktan çektiği şut üstten dışarıya gitti.
63. dakika: Gaziantepspor'da İlhan yerini Angan'a bıraktı.
62. dakika: Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Rhodolfo'dan sıyrılan Ghilas kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top dışarıya gitti.
61. dakika: Ghilas'ın ceza sahasına çıkardığı topta Frantisek Rajtoral'ın şutu yandan dışarıya gitti.
61. dakika: Fatau'nun uzaktan çektiği şut Rhodolfo'dan geri döndü.
60. dakika : İkinci yarıda 15 dakika geride kalırken tempo ilk yarıya göre oldukça düşük.
59. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
58. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Kangwa'nın şutu yandan dışarıya gitti.
57. dakika: Cenk Fatau'ya faul yaptı. Ardından iki oyuncu arasında kısa süren gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı.
56. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Rhodolfo pas hatası yaptı ve top Gaziantepspor'a geçti.
55. dakika: Quaresma Rajtoral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
54. dakika: Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı.
53. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan İnler Tolgay'ın yerine oyuna dahil oldu.
53. dakika: Gaziantepsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Kangwa yerde kaldı. Gaziantepspor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.
52. dakika: Atiba Abdülkadir'e faul yaptı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.
51. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
50. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Fabri kalesinde başarılı.
50. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Aboubakar rakibinden sıydıltan sonra ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı.
49. dakika: Bart van Hintum ilerde hareketlenen Ghilas'ı düşündü ancak Gökhan Gönül araya girdi ve top Beşiktaş'a geçti.
48. dakika: Tolgay bu kez Aboubakar'ı düşündü ancak top hızlı. Gökhan çıktı ve topu aldı.
47. dakika: Tolgay savunmanın arkasına koşu yapan Oğuzhan'ı düşündü ancak Barış zamanında araya girdi.
46. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şut Fabri'de kaldı.
46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
Devre Arası: İlk yarıda Beşiktaş 2 isabetli şut çekerken, Gaziantepspor'un isabetli şut yok.
Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
45. dakika: Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Fatau'nun şutu dışarıya gitti.
45. dakika: Fatau Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.
45. dakika: Atiba'dan pası alan Quaresma'nın ortası savunmadan döndü. Quaresma savunmanın elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem oynayın dedi.
45. dakika: Fatau'nun ileriye gönderdiği pasta Ghilas topu aldı ancak Marcelo'dan sıyrılamadı.
45. dakika: İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.
45. dakika: Aboubakar'ın sağdan getirdiği topla Quaresma ceza alanında şutunu çekti ancak şut çekerken top kendi eline çarptı.
45. dakika: Abdülkadir savunmanın arkasına koşu yapan İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.
44. dakika: Tolgay sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak pozisyon ofsayt.
43. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağına Ghilas'ın şutu savunmadan döndü. Devam eden atakta topu alan İlhan'ın şutu dışarıya gitti.
42. dakika: Gaziantepspor oyuna bir kez daha başladı.
41. dakika: GOL! Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Devam eden pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Aboubakar topu ağlara gönderdi.
39. dakika: Quaresma korneri Oğuzhan'la paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tosic ortasını yaptı. Savunma bu ortayı karşıladı.
38. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Ghilas topu karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.
37. dakika: Pozisyonun ardından Abdülkadir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.
37. dakika: Tolgay'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda Gökhan kalesinde başarılı. Devam eden atakta Tosic'in soldan ortası Abdülkadir'e çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.
36. dakika: Pozisyonun ardından Kangwa sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.
35. dakika: Kangwa Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.
34. dakika: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Barış Aboubakar'dan önce kafayı vurdu.
33. dakika: Gaziantepspor'da Muhammed orta sahada kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
32. dakika: Gaziantepspor ceza sahasının önünde topu alan Tolgay yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.
31. dakika: Ghilas rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Kangwa'ya verdi. Kangwa ceza alanındaki İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.
31. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı Fatau karşıladı.
30. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.
29. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Fabri'yle karşı karşıya kalacakken Oğuzhan son anda araya girdi.
28. dakika: Aboubakar topla birlikte ceza alanına girdikten sonra rakibinden sıyrılamadı ve top Gaziantepspor'a geçti.
27. dakika: Topla oynama oranları: Beşiktaş %76 Gaziantepspor %24
26. dakika: Oğuzhan'la paslaşan Cenk ceza sahası içinde topu aldı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.
25. dakika: Fatau yapılan faulden sonra serbest vuruşu kullanan Gökhan topu ileriye doğru gönderdiği. Top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.
24. dakika: Fatau'nun tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.
23. dakika: Gökhan Gönül Fatau'ya faul yaptı. Fatau sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
22. dakika: Aboubakar'ın sağdan yaptığı ortada Cenk ceza alanında topa vurdu. Bu top savunmadan döndü. Beşiktaşlı futbolcular bu müdahalenin elle oynandığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam dedi.
21. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Quaresma bir kez daha ortaladı. Savunma bu ortayı uzaklaştırmayı başardı.
20. dakika: Oğuzhan'dan pası alan Tolgay rakibinden sıyrılmak istedi ancak Musa zamanında müdahalede bulundu ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.
19. dakika: Pozisyon sırasında yerde kalan Gökhan Gönül sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
18. dakika: Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Kangwa Fabri'den sıyrıldı ancak savunma son anda araya girerek onun topu ağlara göndermesine izin vermedi.
17. dakika: Oğuzhan ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.
16. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Tosic bir kez daha ortaladı. Onun ortasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
15. dakika: Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Muhammed'den topu alan Ghilas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.
14. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.
13. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda topu alan Quaresma bir kez daha ortaladı. Bu kez savunma topu karşıladı.
12. dakika: Oğuzhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Cenk hareketlendi ancak Gökhan kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi. Devam eden atakta Tolgay'ın ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.
11. dakika: Tolgay'dan pası alan Cenk tekrar Tolgay'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.
10. dakika: Gelişen Gaziantepspor atağında İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.
9. dakika: Marcelo'nun pasında topla buluşan Aboubakar sağdan ortasını yaptı. Onun yaptığı ortayı Barış karşıladı. Devam eden atakta Quaresma'nın soldan yaptığı orta kalecide kaldı.
8. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'i düşündü. Topu alan Cenk savunmadan sıyrılamadı.
7. dakika: Tolgay orta alanda yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
6. dakika: Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta topu alan Quaresma bir kez daha ortasını yaptı. Gaziantepspor'da Musa bu topu karşıladı.
5. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın ceza alanı dışından çektiği şut dışarıya gitti.
5. dakika: Gökhan'ın ileriye doğru gönderdiği serbest vuruşta top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.
4. dakika: Cenk rakiplerinden sıyrılmak isterken Musa'ya faul yaptı. Gaziantepspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.
3.dakika: Tosic ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş taç atışıyla oyunu başlatacak.
2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
1. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.
1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.
Maç öncesi: İstiklal Marşımız.
Maç öncesi: Karşılaşma öncesi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapılıyor.
Maç öncesi: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Aboubakar, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas
YEDEKLER: Erten, Şenol, Doğanay, Kisliak, Angan, Orkan, Kolar
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez