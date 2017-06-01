Beşiktaş finale yakın

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında ile Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında ile Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 5, Strawberry xxx 18, Clark xx 7, Stimac xx 10, Erkan Veyseloğlu xx 5, Thompson xxxx 20, Sertaç Şanlı xx 9, Kenan Sipahi x, Weems x Başantrenör: Ufuk Sarıca Anadolu Efes: Cedi Osman xx 9, Doğuş Balbay x 3, Granger xxxx 22, Brown x 3, Thomas xx 9, Honeycutt x 3, Heurtel xx 11, Dunston xx 12, Maxim x Başantrenör: Velimir Perasovic 1. Periyot: 17-18 (Anadolu Efes lehine) Devre: 37-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. Periyot: 54-51 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
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