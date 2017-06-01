Beşiktaş finale yakın

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında ile Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında ile Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.



Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 5, Strawberry xxx 18, Clark xx 7, Stimac xx 10, Erkan Veyseloğlu xx 5, Thompson xxxx 20, Sertaç Şanlı xx 9, Kenan Sipahi x, Weems x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Anadolu Efes: Cedi Osman xx 9, Doğuş Balbay x 3, Granger xxxx 22, Brown x 3, Thomas xx 9, Honeycutt x 3, Heurtel xx 11, Dunston xx 12, Maxim x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 17-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 37-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 54-51 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

