Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki derbi maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: ATV

SAKATLAR: Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş) / Salih Uçan, Volkan Şen (Fenerbahçe)

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :FENERBAHÇE

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaptıktan sonra Marcelo ilerde hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

10 dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Babel orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

9. dakika: Bu arada van Persie ve Oğuzhan arasında bir gerginlik yaşanıyor. Ali Palabıyık iki futbolcuyu da uyardı.

8. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Lens'le Fenerbahçe'den geldi. Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Fabri pozisyonun ardından kısa süren bir sakatlık yaşadı.

6. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasında topla buluşan Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabri topa müdahale etti.

5. dakika: Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra topu alan Oğuzhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak top dışarıya gitti.

4. dakika: Hasan Ali serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Sonrasında Alper savunmanın arkasına koşu yapan van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

3. dakika: Mehmet Talisca'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Tosic topu ileriye doğru gönderdi sonrasında Cenk hava topu mücadelesinde Mehmet'e faul yaptı. Bu kez Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Mehmet serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'yi düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

1. dakika: Dev derbide ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar... Tosic sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Hasan Ali topu karşıladı sonrasında topu kazanan Quaresma yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat