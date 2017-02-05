Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki derbi maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşıyor. 

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Arena
SAAT: 20.30
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: ATV
SAKATLAR: Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş) / Salih Uçan, Volkan Şen (Fenerbahçe)

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :FENERBAHÇE

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaptıktan sonra Marcelo ilerde hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

10 dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Babel orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

9. dakika: Bu arada van Persie ve Oğuzhan arasında bir gerginlik yaşanıyor. Ali Palabıyık iki futbolcuyu da uyardı. 

8. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Lens'le Fenerbahçe'den geldi. Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Fabri pozisyonun ardından kısa süren bir sakatlık yaşadı.

6. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasında topla buluşan Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabri topa müdahale etti. 

5. dakika: Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra topu alan Oğuzhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak top dışarıya gitti.

4. dakika: Hasan Ali serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Sonrasında Alper savunmanın arkasına koşu yapan van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

3. dakika: Mehmet Talisca'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Tosic topu ileriye doğru gönderdi sonrasında Cenk hava topu mücadelesinde Mehmet'e faul yaptı. Bu kez Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Mehmet serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'yi düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

1. dakika: Dev derbide ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar... Tosic sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Hasan Ali topu karşıladı sonrasında topu kazanan Quaresma yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Gerilim duvarı yıkıldı
Gerilim duvarı yıkıldı
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English