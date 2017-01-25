Beşiktaş Ersan'ı borsaya bildirdi

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde: "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.