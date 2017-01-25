Beşiktaş Ersan'ı borsaya bildirdi

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."

