Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi avantaj yakaladı!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaşı ağırladı. Lider Beşiktaş sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yendi.

DERBİ FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Arena'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi çok hızlı başladı. İki takımın da arzulu oyunuyla dikkat çektiği ilk bölümde taraflar gol atma başarısı gösteremedi.

PENALTI BEKLENTİSİ ARENA'YI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Sneijder'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin, Atınç ile girdiği pozisyondan sonra yerde kaldı.

Bülent Yıldırım'ın penaltı noktasını gösterdiğini düşünen Beşiktaşlılar hakeme yoğun itirazlarda bulundu, Arena'da herkesin penaltı kararı çıktığını düşündüğü anda Yıldırım'ın autu işaret ettiği anlaşıldı. Bu kez de Galatasaraylı oyuncular itiraz etti ancak karar değişmedi.

İLK YARIDA TEMPO VAR GOL YOK

Derbinin ilk 45 dakikasında iki takım da zaman zaman oyun üstünlüğünü ele alıp pozisyonlara girdi ancak maçta gol sesi çıkmadı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş ikinci yarıya adeta golle başladı. Maçın 46. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın vuruşu Bruma'ya çarparak ağlara gitti.

GÖKHAN GÖNÜL VE SELÇUK İNAN SAKATLANDI

Derbide iki takım da sakatlıklar yüzüden oyuncu değiştirmek zorunda kaldı. Galatasaray'da sakatlanan Selçuk İnan'ın yerine Tolga Cigerci girerken, Beşiktaş'ta ise Gökhan Gönül yerini Beck'e bıraktı.

SON 15 DAKİKA NEFESLERİ KESTİ

Dev derbinin son dakikaları nefesleri kesti. Galatasaray baskıyı arttırdı, net gol pozisyonları yakaladı ancak gol bulamadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ KAZANDI FARKI AÇTI

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ı yenen Beşiktaş iki ezeli rakibine de büyük fark attı. Puanını 50 yapan siyah-beyazlı ekip Galatasaray ile farkı 10'a, Fenerbahçe ile 12'ye çıkardı.

GALATASARAY: 0 - 1 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

90+4. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı. Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda ön alanda oynayarak kalan süreyi bitirmeye çalışıyor. Gelişen Galatasaray atağında Semih'in sağ kanattan ortasında Podolski hava topuna çıkarken rakibine faul yaptı ve sarı kart gördü.

90+3 dakika: Gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın sol kanattan yaptığı ortada top doğrudan dışarıya gitti.

90+2. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecide kaldı.

90+1. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan ortasını savunma karşıladı.

90. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda Galatasaray'ın baskısını kırmak için kendi aralarında pas yapıyor. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Carole'nin sol kanattan ortasında savunmada Marcelo topu karşıladı.

88. dakika: Top bu dakikalarda Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılılar beraberlik golü adına baskı kurmaya çalışıyor.

87. dakika: Tolga savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

86. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

85. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Podolski plase bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

84. dakika: Karşılaşmada son dakikalara girilirken Galatasaray beraberlik için baskı kurmaya çalışıyor.

83. dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

82. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı. Galatasaray gole çok yaklaştı. Carole'nin sol kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Podolski'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.

81. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

80. dakika: Rodrigues'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

79. dakika: Gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rodrigues ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı. Galatasaray bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor. Podolski'nin sol kanattan ortasını Atınç karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

78. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Bruma ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

77. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

76. dakika: Galatasaray'da Eren ve Rodrigues oyuna girdi. Sneijder ve Yasin kenara geldi.

75. dakika: Oğuzhan savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Bruma sol kanattan orta yapmak isterken Beck araya girdi ve top dışarıya gitti. Hakem topun son olarak Bruma'dan dışarıya gittiğini işaret etti.

74. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

73. dakika: Galatasaray'da Eren ve Rodrigues oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

72. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Babel içeriye kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu kalecide kaldı.

71. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Cenk'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. Beşiktaş'ta Talisca yerini Tolgay'a bıraktı.

70. dakika: Quaresma sağ kanattan hareketlenmek isterken Aurelien Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

69. dakika: de Jong sol kanatta hareketlenen Carole'yi topla buluşturmak istedi ancak Beck zamanında araya girerek Carole'nin topu almasına engel oldu.

68. dakika: Galatasaray bu dakikalarda özellikle Bruma ile etkili olmaya çalışıyor.

67. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan yerini Beck'e bıraktı. Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Fabri yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

66. dakika: Sneijder sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Atınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

65. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay ve Beck oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

64. dakika: Bruma bir kez daha ceza sahasın dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel pasını Cenk'e aktaramadı. Sneijder savunmanın arkasındaki Tolga'tı topla buluşturmak istedi ancak Tolga kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda topu kontrol edemedi.

63. dakika: Bruma sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

62. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel'in sol kanattan ortasında Carole topu karşıladı ancak daha sonra Quaresma araya girdi. Quaresma şut çekmek isterken Carole'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

61. dakika: Galatasaray'da Bruma bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yine Fabri'de kaldı.

60. dakika: Galatasaray'da Selçuk yerini Tolga'ya bıraktı.

59. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Bruma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

58. dakika: Aurelien Chedjou sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Adriano zamanında araya girerek topu aldı.

57. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

56. dakika: Atınç'ın pasıyla topla buluşan Talisca, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

55. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında topu alan Babel ceza sahasındaki Cenk'i düşündü ancak pozisyon ofsayt.

54. dakika: Oyun bu dakikalarda Beşiktaş'ın hakimiyetinde. Galatasaray'da Tolga oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

53. dakika: Atınç savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Cenk ofsayt pozisyonunda. Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

52. dakika: Pozisyonun ardından Talisca sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

51. dakika: Talisca Selçuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

50. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Babel Semih'ten sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

49. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Bruma sol kanatta hareketlenen Carole'yi topla buluşturmak istedi ancak Gökhan zamanında araya girerek topun Carole'ye gelmesine engel oldu.

48. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

47. dakika: GOL! Talisca serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda baraja çarpan top kaleci Muslera'yı yanılttı ve ağlara gitti.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gelişen Beşiktaş atağında Talisca sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor.

45+1. dakika: Galatasaray'da bu kez Semih sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Atınç topu karşıladı.

45. dakika: İlk yarının son dakikalarında top Beşiktaş'ın hakimiyetinde. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

Quaresma top kaybı yaptıktan sonra gelişen Galatasaray atağında Yasin sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Beşiktaş'ta bu kez Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

43. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %48 Beşiktaş %52 Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

42. dakika: Podolski sol kanatta hareketlenen Bruma'yı düşündü ancak Gökhan zamanında araya girdi.

41. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Selçuk ön direkte topu karşıladı.

40. dakika: Atiba'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortası Carole çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

39. dakika: Yasin'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Podolski ceza sahasına girmek istedi ancak Atınç zamanında müdahale ederek Podolski'nin ceza sahasına girmesine engel oldu.

38. dakika: Atiba sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

37. dakika: Hava topu mücadelesinde Cenk'e faul yapan Selçuk sarı kart gördü. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Atiba serbest vuruş paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

35. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Bruma ceza sahasına hareketlenen Yasin'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

34. dakika: Quaresma sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Yasin araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

33. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32. dakika: Podolski ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Fabri'de kaldı.

31. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Podolski'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Carole kalesini terk eden Fabri'ye rağmen ortasını yaptı. Onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok. Galatasaray yine etkili oldu. Sol kanatta topla buluşan Selçuk ortasını yaptı. Onun ortasında Yasin arka direkte topa dokunamadı.

30. dakika: Sneijder'in sol kanattan kullandığı kornerde Fabri kalesini terk ederek topu aldı.

29. dakika: Carole'nin sol kanattan ortasında Marcelo topu karşıladı. Ev sahibi takım korner kullanacak.

28. dakika: Atiba savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Aurelien Chedjou zamanında araya girdi.

27. dakika: Talisca'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Yasin ortasını yaptı. Onun ortasında Marcelo topu karşıladı.

26. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

25. dakika: Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparken araya giren Atiba savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak savunma araya girdi.

24. dakika: Selçuk'un sakatlığı sonrası Galatasaray'da Tolga ısınmaya başladı. Semih serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi. Onun gönderdiği topta Yasin hareketlendi ancak top dışarıya gitti.

23. dakika: Pozisyonun ardından Selçuk sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

22. dakika: Selçuk Talisca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Müdahalenin ardından Talisca sarı kart gördü.

21. dakika: Semih topu kazandıktan sonra bu kez Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sol kanattan bindirme yapan Adriano'yu düşündü ancak Semih araya girerek topu takımına kazandırdı.

19. dakika: Bu dakikalarda topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

18. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

17. dakika: Oğuzhan Sneijder'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

16. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak Beşiktaş'ın top yapmasına engel olmaya çalışıyor.

15. dakika: Adriano bu kez ceza sahasına hareketlenen Talisca'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

14. dakika: Babel ceza sahasına hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Muslera kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

13. dakika: Hakemin kararını anlamayan Galatasaraylı futbolcular önce penaltı diye sevindi ancak daha sonra Bülent Yıldırım autu işaret ettiğini gösterdi.

12. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında kimse topa vuramadı. Quaresma'nın kullandığı kornerden sonra hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

11. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan savunmanın arkasına koşu yapan Quaresma'yı düşündü ancak savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

10. dakika: Galatasaray'da maç başlamadan önce Semih sağ bekte oynayacaktı ancak şu an Aurelien Chedjou sağ bekte mücadele ediyor. Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak Fabri zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

9. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Marcelo zamanında araya girdi.

8. dakika: Carole'nin kaptırdığı top sonrası gelişen Beşiktaş atağında Adriano savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak Semih zamanında araya girerek Cenk'in topu almasına engel oldu.

7. dakika: Bu kez Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

6. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi.

5. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sol kanattan ortasında Babel'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

4. dakika: Selçuk sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Atınç zamanında araya girerek topun Yasin'e gelmesine engel oldu. Pozisyon sırasında Atınç'ın müdahalesiyle yerde kalan Yasin kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

3. dakika: Sol kanatta topla buluşan Bruma ortasını yaptı. Onun ortasında top Marcelo'ya çarptı ve dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak. Sneijder'in kullandığı kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

2. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası topu alan Hakan sol kanatta hareketlenen Bruma'yı düşündü ancak savunma araya girdi. Ev sahibi olmanın da etkisiyle Galatasaray maça baskılı başladı.

1. dakika: Dev derbide ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkıyor. Galatasaray sahaya '15 Temmuz'u Unutmayacağız' pankartıyla çıktı. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımz...