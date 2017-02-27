Beşiktaş derbi için yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, TT Arena'ya hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, TT Arena'ya hareket etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kafile maçın oynanacağı TT Arena'ya gitmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıktı. Takımı uğurlamak için çok sayıda taraftar saatler öncesinden tesis önünde toplandı. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Beşiktaş kafilesini derbi maça uğurladı. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği derbi maç saat 20.00'de başlayacak.
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