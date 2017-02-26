Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5-2 çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak.

