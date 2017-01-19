Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Kartal bu maçtan 1 puan dahi alması durumunda son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 18.00

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: A2

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

62. dakika: Hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Özer ceza sahasına doğru hareketlenen Cafercan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Utku'da kaldı.

61. dakika: Beşiktaşı futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibin atağa çıkmasına engel oluyor.

60. dakika: Tolgay orta yapmak isterken Hayrullah araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Tolgay korneri paslı kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını Cafercan karşıladı.

59. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Deniz'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

58. dakika: Darıca Gençlerbirliği'nde Metehan yerini Doğancan'a bıraktı.

56. dakika: Cafercan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu kaleci Utku'da kaldı.

55. dakika: Özer Beck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

54. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan İnler ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Deniz'de kaldı.

53. dakika: Top bu dakikalarda Beşiktaş'ın hakimiyetinde. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

52. dakika: Gökhan İnler savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

51. dakika: Aras'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

50. dakika: Sinan'ın kullandığı serbest vuruş savunmadan geri döndü. Sonrasında gelişen Beşiktaş atağında Tolgay rakibinden sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

49. dakika: Beck rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ kanatta hareketlenen Aras'ı topla buluşturmak istedi ama savunma araya girdi. Sonrasında gelişen konuk ekip atağında Sinan Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Darıca Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Aras şansını denedi. Onun şutu az farkla üstten auta çıktı.

47. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Necip ve Muhammed, Veli ve Quaresma'nın yerlerine oyuna dahil oldu. Darıca Gençlerbirliği'nde Aziz Alperen'in yerine oyuna dahil oldu.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+3. dakika: Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Deniz'de kaldı.

45+2. dakika: Darıca Gençlerbirliği gole yaklaştı. Cafercan'ın sol kanattan yaptığı ortada Özer'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

45+1. dakika: Utku yine kalesinde devleşti. Gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Metehan'ın ceza sahası dışından çektiği Utku çıkardı.

45. dakika: Ömer yine gole çok yaklaştı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Ömer'in şutunu kaleci çıkardı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.Devam eden atakta Gökhan'ın şutu yandan dışarıya gitti. İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44. dakika: Cafercan'ın kullandığı kornerde top kaleci Utku'da kaldı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer'in şutu yandan dışarıya gitti.

43. dakika: Gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Murat Can ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya da çarparak kaleci Utku'da kaldı. Alperen'in sağ kanattan ortasında top Atınç'a çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

42. dakika: Tolgay serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Aras sağ kanatta topla buluştu ancak sonrasında pas hatası yaptı.

41. dakika: Tolgay orta alanda yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Gökhan İnler sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturdu ancak Portekizli oyuncu ofsayt pozisyonunda.

39. dakika: Alperen sağ kanattan ortasını yapmak istedi ancak Atınç zamanında müdahale ederek ona orta yapma şansı vermedi.

38. dakika: Darıca Gençlerbirliği gole yaklaştı. Gelişen atakta Cafercan uzaktan şansını denedi. Onun şutunu Utku çıkarmayı başardı.

37. dakika: Tolgay sağ kanatta hareketlenen Aras'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

36. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

35. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Quaresma doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

34. dakika: Darıca Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

33. dakika: GOL! Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Quaresma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Onun vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

32. dakika: Quaresma sol kanattan topla birlikte ilerledikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Deniz'de kaldı.

31. dakika: Gökhan İnler orta sahada Murat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

30. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Ömer Aras'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

29. dakika: Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan sedyeyle oyun alanını terk ediyor. Darıca Gençlerbirliği'nde sakatlanan Gökhan'ın yerine Deniz oyuna dahil oldu.

28. dakika: Gökhan oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Yedek kaleci Deniz ısınmaya başladı.

27. dakika: Pozisyon sırasında Ömer'le çarpışan Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

26. dakika: Gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Caner uzaktan şansını denedi. Onun şutu farklı şekilde üstten dışarıya gitti. Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

25. dakika: Sinan savunmanın arkasına koşu yapan Özer'i düşündü ancak top oldukça hızlı. Kaleci Utku bu topu kontrol etti.

23. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

22. dakika: Cafercan Veli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip orta alandan serbest vuruş kullanacak. Yusuf serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak bu top kaleci Utku'ya kadar geldi.

21. dakika: Darıca Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

20. dakika: GOL! Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasının dışından topla buluşan Beck düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

19. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Yusuf karşıladı ve tehlikeyi önledi.

18. dakika: Darıca Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Cafercan'ın sol kanattan yaptığı ortada Özer'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

17. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda ön alanda baskı yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

16. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Ömer rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi ve pasını Quaresma'ya vermek istedi ancak savunma araya girdi.

15. dakika: Hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Hayrullah'ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Cafercan'ın şutu az farkla dışarıya gitti.

14. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

13. dakika: Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

12. dakika: Alperen Beck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak. Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Utku'da kaldı.

11. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Quaresma bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasında Atınç'ın kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

10. dakika: Quaresma sağ kanattan hareketlenen Beck'i düşündü ancak savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

9. dakika: Cafercan serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti.

8. dakika: Cafercan Veli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip orta alandan serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Tolgay sol kanattan ortasını yapmak isterken Yusuf araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma kornerde Veli ile paslaştıktan sonra topu tekrar aldı ve ortasını yaptı. Onun ortasında Atınç'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

6. dakika: Karşılaşmada 5 dakikalık bölüm geride kalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

5. dakika: Tolgay bu kez Ömer'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

4. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

3. dakika: Veli ilerde hareketlenen Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak top Darıca Gençlerbirliği'nde kaldı.

2. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı rakip takım savunması karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız..

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Utku, Beck, Mitrovic, Rhodolfo, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Quaresma, Tolgay, Aras, Ömer

YEDEKLER: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli, Cem, Metehan, Cafercan, Özer, Sinan, Yusuf, Alperen, Kerem, Hayrullah, Murat

YEDEKLER: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan Erdoğan, Abuzer, Aziz, Doğancan

TEKNİK DİREKTÖR: Galip Gündoğdu