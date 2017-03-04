Beşiktaş, Çaykur Rizesporu tek golle geçti! 1-0

Maçın ilk düdüğünden itibaren oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş, topla oynama oranlarında rakibine fark atsa da aradığı pozisyonları bulmakta zorlandı. Çaykur Rizespor, Kweuke'nin ileride top tutmasıyla rakip yarı alana çıkmak isterken, Kamerunlu oyuncuya karşı zorlanan Beşiktaş savunmasında Atınç Nukan ve Gökhan Gönül henüz 20 dakika dolmadan sarı kart görerek kart problemine girdi.

Siyah-beyazlılar aradığı golü ilk yarının son bölümlerinde Gökhan Gönül'le buldu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan milli futbolcu takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Adriano'nun sol kanattan ortasında Cenk Tosun'u aşan topu takip eden Gökhan Gönül, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu golle 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda sarı kart gören Ricardo Quaresma, 64. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Oyundan çıkarken Quaresma'nın tepkili olduğu görüldü.