Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :ÇAYKUR RİZESPOR

13. dakika: Beşiktaş'ta serbest vuruş için Quaresma ve Talisca topun başına geçti.

12. dakika: Talisca, Marwane Saadane'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

11. dakika: Oyun bu dakikalarda Rizespor yarı alanında oynanıyor.

10. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan ortasını savunma karşıladı.

9. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci çıkardı ancak hakem daha önce Talisca'nın yükselirken rakibine faul yaptığını işaret etti.

8. dakika: Gökhan sağ kanattan orta yapmak isterken Bright Edomwonyi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

7. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

6. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor. Siyah -beyazlılar dönen topları da almaya başladı.

5. dakika: Babel sol kanattan orta yapmak isterken Orhan araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bu kez sol kanattan korner kullanacak. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Godfrey Oboabona topu uzaklaştırdı.

4. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Quaresma'nın ortasını yine savunma karşıladı.

3. dakika: Karşılaşma tempolu başladı. Talisca sağ kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi. Beşiktaş korner kullanacak.

2. dakika: Talisca ceza sahasına doğru hareketlenen Babel'i topla buluşturdu ancak Orhan zamanında araya girerek Babel'e vuruş imkanı vermedi. Rizespor tehlikeli geldi. Gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giern Bright Edomwonyi Kweuke'ye pasını verdi. Kweuke'nin vuruşu yandan dışarıya gitti.

1. dakika: Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor. Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Aras, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan, Yacoubi, Oboabona, Ismael, Robin, Igiebor, Saadane, Recep, Edomwonyi, Kweuke

YEDEKLER: Gökhan Akkan, Fink, Özgür, Jantscher, Oğuz Han, Tuszynski, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman