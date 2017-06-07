Beşiktaş Caner'in bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, Caner Erkin'in bonservisini aldı.
Beşiktaş Kulübü, Caner Erkin'in bonservisini aldı. Konuyla ilgili Beşiktaş Futbol A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750 bin avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir" denildi.
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