Beşiktaş Boluspor maçı geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Boluspor'u 2-0 yenerek bir üst turu garantiledi.

TALISCA GOLLE DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda son maçını 28 Ekim'de Gençlerbirliği'ne karşı oynayan Talisca Boluspor maçıyla sahalara döndü.

Yaklaşık 2 ay sonra tekrar resmi bir maçta forma giyen Brezilyalı 34. dakikada Olcay Şahan'ın kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SKORU ÖMER BELİRLEDİ

İkinci yarıda ise Ömer Şişmanoğlu 72. dakikada yine Olcay Şahan'ın pasında topu ağlara gönderdi.

KARTAL GRUPTAN ÇIKTI

Karşılaşma 2-0'lık skorla sona ererken D Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı garantiledi.

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :BOLUSPOR

Maç Sonu: Maç sona erdi! Beşiktaş, Vodafone Arena'da Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

90. dakika: Kerim Frei, mutlak bir golden yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim'in vuruşu ağlarla buluşmadı. Soner, topu son anda kornere çeldi.

89. dakika: Maçın sonuna 2 dakika eklendi.

88. dakika: Kerim Frei, sol kanattan tehlikeli geldi. Kupada Beşiktaş'ın gol kralı olan Frei'ın şutunu kaleci zorlukla kurtardı.

87. dakika: Şenol Güneş, maç 2-0 olmasına rağmen futbolcularını uyarıyor.

86. dikaka: Aras Özbiliz'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Soner Şahin iki hamlede kurtardı.

85. dakika: Muhammed Enes, topu çok güzel bir şekilde önüne aldı, ardından genç futbolcuya faul yapıldı. Beşiktaş, sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

83. dakika: Beşiktaş, tempoyu oldukça düşürdü. Maçın son dakikalarında Boluspor, daha etkili.

82. dakika: Fatih Aksoy'un pas hatası sonucu Boluspor, ilk kez tehlikeli geldi. Boluspor atağı sonuçsuz kaldı.

81. dakika: Boluspor, 80 dakika boyunca Beşiktaş kalesinde herhangi bir tehlike yaratamadı.

80. dakika: Tolgay Arslan oyundan çıkan futbolcu oldu. Eslem Öztürk kalan 10 dakikada mücadele edecek.

79. dakika: Beşiktaş'ta genç futbolcu Eslem Öztürk, oyuna girmek için Şenol Güneş'ten son talimatları alıyor.

78. dakika: Muhammed Enes, hızlı bir şekilde Beşiktaş'ı atağa çıkardı. Muhammed, topu Aras ile buluşturdu ancak Aras topu kaybetti.

77. dakika: Olcay, rakibinden sıyrılarak sol kanattan ortasını açtı. Boluspor kalecisi Soner, Ömer'den önce topa sahip oldu.

76. dakika: Beşiktaş'ta Adriano oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes girdi. Boluspor'da da oyuncu değişikliği oldu. Furkan Şeker, İsmail Yıldırım'ın yerine oyuna dahil oldu.

75. dakika: Boluspor kalabalık çıktı. Yusuf Emre uzaktan sert vurdu. Kaleci Tolga topu sektirdi ve Boluspor korner kazandı.

74. dakika: Olcay Şahan, iki golün de asistini yaptı.

72. dakika: Gol! Olcay'dan aldığı topla ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı

71. dakika: Kerim Frei, Ömer'in koşu yoluna pas yolladı ancak Ömer topu önüne alamadı.

70. dakika: Adriano, ceza sahası dışından vurdu ancak bu şut etkisiz bir şuttu ve top kalecide kaldı.

69. dakika: Kerim Frei, uzaktan vurdu. Savunmaya seken top kornere gitti.

68. dakika: Olcay, Kerim Frei ile verkaça girmek istedi ama ikili anlaşamayınca top kaybı yaşandı.

67. dakika: Beşiktaş'ta bu kez Adriano sinirlendi. Adriano, hakemin faul kararlarına itirazlarda bulundu.

66. dakika: Maçta tansiyon gerildi. Tolgay Arslan, rakibine sinirlenerek itekledi. Tolgay, bu hareketi sonrasında sarı kart gördü.

65. dakika: Aras Özbiliz, oyuna girdikten sonra forvet arkası pozisyonunda mücadele ediyor.

64. dakika: Her iki takım da çok sayıda faul yaptı. Maçın henüz 64. dakikası olmasına rağmen iki takımın da faul sayısı 17.

63. dakika: Beşiktaş, maçın bu dakikasına kadar %63 oranında topa sahip oldu. Boluspor sadece %37'de kaldı.

62. dakika: Aras Özbiliz, 2 aylık bir sakatlıktan sonra sahalara döndü.

61. dakika: Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Golü atan Talisca oyundan çıkarken, Aras Özbiliz giren oyuncu oldu.

60. dakika: Olcay, bu sefer sağ kanatta topla buluştu. Açtığı orta, Boluspor savunmasından döndü.

59. dakika: Atınç Nukan, İsmail'e faul yaptı. Boluspor, sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Tolga çıktı ve topa sahip oldu.

58. dakika: Beşiktaş'ta Aras Özbiliz oyuna girmeye hazırlanıyor.

57. dakika: İkinci yarının ilk 10 dakikasından sonra tempo düştü, iki takımda fazla sayıda top kaybı yapıyor.

56. dakika: Kerim Frei sol kanatta topla buluştu. Kalabalığın içine giren Frei, topu kaybetti.

55. dakika: Beşiktaş'ta Adriano yerde kaldı ve saha kenarına yöneldi. Brezilyalı oyuncu devam edecek gibi gözüküyor.

54. dakika: Adriano, kazandığı top sonrasında Talisca'ya çok güzel bir pas çıkardı. Talisca'nın vuruşu etkisiz kaldı ve Soner rahatça topa sahip oldu.

52. dakika: Talisca, Fatih'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

51. dakika: Siyah beyazlılarda genç defans ikilisi Fatih ve Atınç, ilk yarıda hatasız oynadı. Özellikle Fatih, iyi oyunuyla dikkat çekiyor.

50. dakika: Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başına da tempolu bir şekilde başladı.

49. dakika: Beşiktaş forvet hattı, Boluspor savunmasına pres yaparak top kaybı yapmaya zorluyor.

48. dakika: Kerim Frei, sol kanattan yerden içeri çevirmek istedi ama Boluspor savunması çok kalabalıktı ve topu uzaklaştırdı.

47. dakika: Talisca yerde kaldı ve Beşiktaş faul kazandı. Gökhan İnler bekletmeden serbest vuruşu kullandı ancak top Boluspor'a geçti.

46. dakika: İkinci yarı başladı! Beşiktaş, aynı kadroyla sahada, Boluspor'da ise 2 değişiklik var.

46. dakika: Boluspor'da oyuncu değişikliği Özgür İleri oyuna girdi. Çıkan oyuncu Burak Asan, Tunahan Çiçek oyundan çıkarken, yerine Emre Gültekin dahil oldu.

Devra Arası: Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda Beşiktaş, rahat bir oyunla soyunma odasına 1-0 üstünlükle gidiyor.



45. dakika: lk yarının sonuna iki dakika eklendi. Olcay'ın kullandığı korner vuruşu kimseye değmeden diğer taraftan taca çıktı.

45. dakika: Olcay Şahan ile Beşiktaş, net bir pozisyonu harcadı! Sol taraftan içeri giren Olcay, pas yerine şut tercihinde bulundu. Soner, güçlükle topu kornere çeldi.

44. dakika: Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında sol kanadı kullanıyor. Kerim Frei rakibini geçemedi ve sonlandı.

43. dakika: Cumali'nin ortasını Tolga, çift yumrukla uzaklaştırdı ve Beşiktaş atağı başladı.

42. dakika: Boluspor, bir kez daha serbest vuruş kazandı. Deplasman ekibi, bu kez sol taraftan Cumali Bişi'yle serbest vuruş kullanacak.

41. dakika: İlk yarının sonlarına doğru maçta tempo oldukça düştü.

40. dakika: Kullanılan serbest vuruşu Beck karşıladı. Dönen topa İsmail vurdu ama bu zayıf bir şut oldu.

39. dakika: Bu kez Adriano faul yaptı. Boluspor, sağ köşeden serbest vuruş kazandı.

38. dakika: Boluspor'da Cengiz Umut Meraş, Talisca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

37. dakika: Talisca yerde kaldı. 2 ay sonra sahaya çıkan Brezilyalı yıldız yerden kısa bir süre kalkamadı.

36. dakika: Talisca, golden sonra taraftarlara koştu ve kartal işareti yaptı.

35. dakika: Gol! Talisca, golle döndü! Olcay'ın kullandığı korner vuruşunda Talisca, çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

34. dakika: Kerim Frei şık bir vuruş yaptı, Soner güçlükle topu kornere çeldi!

33. dakika: Talisca, hem geriye gelip topu alıyor hem de topu ileri taşıyarak atakları oluşturuyor. Adriano'da sol taraftan etkili gelişleriyle dikkat çekiyor.

32. dakika: Talisca, serbest vuruşu kullanan isimdi. Talisca'nın ortasında Atınç topu indirdi ama topun indiği yerde Beşiktaşlı bir futbolcu yoktu.

31. dakika: Necati'den Tolgay Arslan'a çok sert bir faul. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kartına başvurmadı.

30. dakika: Bolu'da oynanan maçta golü atan Özgür, kullanılan serbest vuruşta topu Beşiktaş ceza sahası içerisine gönderdi. Atınç kafayla uzaklaştırdı.

29. dakika: Cumali Bişi, Talisca ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Oyun, Cumali'nin sakatlığı nedeniyle durdu.

28. dakika: Beşiktaş, yine çok tehlikeli geldi. Olcay'ın içeri çevirdiği topa Talisca, sol ayağının içiyle vurdu ama top defanstan döndü.

27. dakika: Kerim Frei, topu kazanma mücadelesinde Cumali Bişi'ye faul yaptı.

26. dakika: Beşiktaş, yine Talisca ile hızlı çıktı. Orta sahadan topu alan Talisca bir anda hızlandı ve Olcay'a pası aktardı.

Olcay'ın yerden ortası kaleci Soner'de kaldı.

25. dakika: İlk 25 dakika itibariyle Beşiktaş'ın 3 net pozisyonu var. Boluspor'un ise herhangi bir atağı olmadı.

24. dakika: Ömer Şişmanoğlu, yine çok net bir fırsattan yararlanamadı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer, topu kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak çok kötü bir vuruş yapıp, topu dışarı gönderdi.

23. dakika: Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun kaptırdığı top sonrası çok sinirlendi.

22. dakika: Adriano, yine sol kanattan ileri çıktı. Beşiktaş, Boluspor yarı sahası içinde rahatça paslaşıyor.

21. dakika: Oyun tekrar başladı. Boluspor, sol kanattan gelmeye çalışıyor ama topu kaybetti.

20. dakika: Boluspor kalecisi Soner Şahin sakatlandı. Sakatlık nedeniyle oyun durdu.

19. dakika: Beşiktaş, Olcay ile korner kullandı. Genç stoper Fatih'in kafa vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

18. dakika: Kerim Frei, pasın şiddetini ayarlayamayınca Beşiktaş, mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı! Olcay'ın boş koşusunu gören Kerim, çok kötü bir pas attı ve topu Olcay ille buluşturamadı.

17. dakika: Boluspor, uzun paslarla çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta genç defans ikilisi Atınç ve Fatih geçit vermiyor.

16. dakika: Adriano, çok uzaktan kaleye etkili bir şut gönderdi. Sol bek, mermi gibi vurdu ama top dışarı çıktı.

15. dakika: Beşiktaş'ta Talisca, yavaş yavaş oyuna ağırlığını koymaya başladı. Brezilyalı futbolcu taraftarlardan da alkış aldı.

14. dakika: Talisca, sol ayağıyla sert bir şekilde vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

13. dakika: Beşiktaş, Talisca'nın yerde kalmasıyla tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Talisca topun gerisinde.

12. dakika: Cumali'nin ortası kimseye değmeden saha dışına çıktı. Tolga, oyunu hemen başlattı.

11. dakika: Beşiktaş'ta önce Gökhan İnler, ardından Beck faul yaptı. Boluspor yine bir serbest vuruş kazandı.

10. dakika: Talisca, Olcay'ı çok güzel gördü. Talisca'nın attığı müthiş uzun pasla buluşan Olcay, sol taraftan içeri girmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

9. dakika: Beşiktaş, hızlı çıkmak istedi. Olcay, Talisca'nın önüne topu yolladı, araya Boluspor defansı girdi.

8. dakika: Boluspor, sol taraftan geldi ancak Burak ve Tunahan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle top kaybı yaşandı.

7. dakika: Talisca'nın uzun pasında Olcay, topu eliyle düzeltti ve Beşiktaş adına top kaybı oldu. Boluspor atağı başlayacak.

6. dakika: Beşiktaş maça çok hızlı başladı! Bu kez Ömer Şişmanoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

5. dakika: Beşiktaş, İstanbul'da yağmurla karışık kar yağıyor. Hava oldukça soğuk. Taraftarların maça ilgisi oldukça az.

4. dakika: Beck, araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı. Top, Boluspor'un 35 yaşındaki kalecisi Soner'e kadar geldi.

3. dakika: Adriano, faul yaptı. Boluspor sağ taraftan serbest vuruş kazandı. Kaleci Tolga, defanstaki arkadaşlarını uyarıyor.

2. dakika: İlk tehlike Beşiktaş'tan geldi! Kerim Frei'nin sağ çaprazdan vuruşunu Boluspor kalecisi Soner kurtardı.

1. dakika: Beşiktaş, sahaya as kadrosuna yakın bir kadroyla çıktı. Talisca, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bir maça çıkıyor.

1. dakika: Maç başladı

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Kerim, Talisca, Ömer

YEDEKLER: Utku, Sedat, Sezer, Muhammed Enes, Eslem, Aras, Hamza

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BOLUSPOR: Soner, Özgür Özkaya, Renato, Nurullah, Necati, Cumali, Burak, İsmail, Tunahan, Cengiz, Ozan

YEDEKLER: Melih, Kutay, Hakan, Furkan, Yusuf, Özgür İleri, Emrullah

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa