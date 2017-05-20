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Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması
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Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediyesine 19 Mayıs kutlamalarının uygun bulunmamasına rağmen dün etkinlik gerçekleştirmesiyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediyesine 19 Mayıs kutlamalarının uygun bulunmamasına rağmen dün etkinlik gerçekleştirmesiyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "19 Mayıs törenleri, ülkemizde, istiklal mücadelesinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve kahraman milletimize yakışır vaziyette, diğer bütün illerimizde olduğu gibi İlimizde de milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla, huzur içinde kutlanmıştır. Valilik olarak temel görevimiz, bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, "Gençlik Festivali" adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir. Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir. Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile, "31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi" de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen, ilgili Belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle işbirliğinden kaçınarak, Ortaköy meydanında, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır.
Yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığı'na herhangi bir sonuç üretmediği, 19 Mayıs'taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da, konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır.
Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı'nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir.
Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığı'na, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır" denildi.

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