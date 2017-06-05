Beşiktaş bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı asıldı. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrağının ardından bugün de 2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. (Oğuzcan Yazar /İHA)
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