Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor kozlarını paylaştı.

QUARESMA PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıda oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Mücadelenin henüz 9. dakikasında penaltı atışı kazanan siyah-beyazlılar, Quaresma ile bu önemli fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş, Lens'le de iki kez gole yaklaştı ancak aradığı golü ilk yarıda bulamadı. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

AKHİSAR 10 KİŞİ KALDI MAÇTA KAZANAN OLMADI

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Talisca ile girdiği net pozisyonlardan yararlanmadı. Akhisarspor ise iki kez kontradan golle burun buruna geldi fakat kaleci Fabri kalesinde başarılıydı.

Dakikalar 80'i gösterirken Akhisar'da Paulo Henrique kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürdü. Akhisarspor ise puanını 18 yaptı.

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :AKHİSAR

Maç Sonu: Hakem Serkan Çınar maçı bitiren düdüğünü çalıyor. Maçta taraflardan herhangi bir gol sesi çıkmıyor ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrılıyor.

90+7. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor. Milan Lukac, zaman geçirmeye yönelik sergilediği hareketleri sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor. Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Ryan Babel ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyip kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

90+6. dakika: Orta alandan aldığı topla ilerleyen Daniel Larsson kaleyi cepheden gören noktadan kaleye şutunu çekiyor. Bu topu kaleci Fabricio Agosto son anda tokatlayarak kornere gönderiyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Daniel Larsson bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

90+5. dakika: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın gönderdiği topa hareketlenen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu çizgide Milan Lukac kontrol ediyor.

90+3. dakika: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden çevirdiği topa hareketlenen Cenk Tosun ön direkte yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

90. dakika: Maçın sonuna en az 7 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

88. dakika: Sol kanattan kısa pasla topla buluşan Adriano Correia ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu arka direkte Milan Lukac kontrol ediyor. Ioan Hora, Gary Medel'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

85. dakika: Teleset Mob. Akhisarspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Onur Ayık çıkıyor ve yerini Ioan Hora'ya bırakıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kaleci Milan Lukac yumruklayarak uzaklaştırıyor. Uzaklaştırılan topla buluşan Dusko Tosic ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

84. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Gökhan Gönül'den seken topu kontrol eden savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

81. dakika: Gary Medel, Paulo Henrique ile girdiği tartışma sonrasında sarı kart ile cezlandırılıyor. Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa hareketlenen Mustafa Yumlu ofsaytta kalıyor.

80. dakika: Paulo Henrique yerde yatarken Gary Medel'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor. Teleset Mob. Akhisarspor'da yedek kulübesindeki Fatih Öztürk itirazları sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

78. dakika: Ryan Babel, Paulo Henrique'yi hızlı gelişen atakta formasından çekerek yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

76. dakika: Paulo Henrique hızlı kullanılmaya çalışılan serbest vuruşu engellediği için sarı kart ile cezalandırılıyor.

75. dakika: Beşiktaş üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Tolgay Arslan çıkıyor ve yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakıyor. Teleset Mob. Akhisarspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Aykut Çeviker çıkıyor ve yerini Eray Ataseven'e bırakıyor.

74. dakika: Sol kanatta topla ilerleyen Ryan Babel ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

73. dakika: Ryan Babel'in kısa pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza sahası yayı önünden kaleye plase bir vuruş yapıyor. Bu top direğin hemen yanından dışarı çıkıyor. Abdoul Sissoko'nun pasına hareketlenen Paulo Henrique ceza sahası içi sol çaprazda ofsaytta kalıyor.

71. dakika: Ryan Babel'in kısa pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza sahası yayı önünden kaleye plase bir vuruş yapıyor. Bu top direğin hemen yanından dışarı çıkıyor.

70. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Ryan Babel kaleye sert bir vuruş yapıyor. Savunma oyuncularından seken topu ön direkte Milan Lukac kontrol ediyor.

68. dakika: Sol kanattan Adriano Correia'nın gönderdiği topu göğüsü ile yumuşatan Anderson Talisca şık bir vuruş yapıyor ancak bu top üstten dışarı çıkıyor.

67. dakika: Sol kanatta savunma oyuncusundan sıyrılan Daniel Larsson ceza sahası içine girip yerden sert vuruşunu yapıyor. Bu topu Fabricio Agosto yatarak uzaklaştırıyor.

65. dakika: Hızlı gelişen Teleset Mob. Akhisarspor atağında sağ kanatta topla buluşan Onur Ayık ceza sahası içine ortasını yapıyor. Atiba Hutchinson'dan seken top kaleye yöneliyor ancak bu topu Fabricio Agosto müdahalesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor. Beşiktaş ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Alvaro Negredo çıkıyor ve yerini Ryan Babel'e bırakıyor.

63. dakika: Soner Aydoğdu'nun sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Onur Ayık ceza sahası yayı önünde ofsaytta kalıyor.

62. dakika: Atiba Hutchinson, hızlı kullanılmak istenilen serbest vuruşu engellediği için sarı kart ile cezalandırılıyor.

59. dakika: Teleset Mob. Akhisarspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Marvin Emnes çıkıyor ve yerini Paulo Henrique'ye bırakıyor.

56. dakika: Ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Anderson Talisca kaleye şutunu çekiyor. Barajdaki oyunculara çarpan bu top ters direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor. Dönen topu savunmada Caner Osmanpaşa tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

55. dakika: Sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Anderson Talisca kaleye uzaklardan sert bir vuruş yapıyor ancak bu topu kaleci Milan Lukac yumruklayarak uzaklaştırıyor.

54. dakika: Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Dusko Tosic ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Anderson Talisca penaltı noktasının hemen solunda kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

52. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor. Bu topu kaleci Milan Lukac tokatlayara kornere gönderiyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

50. dakika: Orta sahaya yakın bölgeden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasında topa hareketlenen Miguel Lopes kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu Fabricio Agosto direğin dibinde kontrol ediyor.

47. dakika: Dusko Tosic, Onur Ayık'a yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

46. dakika: Hakem Serkan Çınar ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Beşiktaş ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Jeremain Lens çıkıyor ve yerini Cenk Tosun'a bırakıyor.

Devre Arası: Hakem Serkan Çınar ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda taraflardan herhangi bir gol sesi çıkmıyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

44. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu kademedeki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

41. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu ön direkte kaleci Milan Lukac yumruklayarak uzaklaştırıyor.

40. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası yayı önünden kaleye yerden sert bir şut çekiyor ancak bu topu kaleci Milan Lukac iki hamlede kontrol ediyor.

39. dakika: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Adriano Correia ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

34. dakika: Ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma kaleye vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

32. dakika: Ceza sahası içinde ön direğe yakın bölgede Ricardo Quaresma'nın ortasıyla topla buluşan Alvaro Negredo pasını altıpasın gerisindeki Jeremain Lens ile buluşturuyor. Jeremain Lens bekletmeden sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor. Bu top direğin yanından yerden dışarı çıkıyor.

28. dakika: Anderson Talisca'nın orta alandan attığı uzun pasa hareketlenen Jeremain Lens ceza sahası içinde korner çizgisine yakın bölgede topla buluşup bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

23. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Abdoul Sissoko kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

22. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu ön direkte Fabricio Agosto tokatlayarak uzaklaştırıyor.

19. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

18. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Miguel Lopes'in havalandırdığı topu Milan Lukac karambolde kornere yumrukluyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak savunma oyuncusundan seken bu top tekrar kornere gidiyor.

15. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ön direkte kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzakaştırıyor. Sol kanatta Kadir Keleş'in attığı uzun topa hareketlenen Marvin Emnes ceza sahası dışında ofsaytta kalıyor.

14. dakika: Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Gökhan Gönül sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

13. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Caner Osmanpaşa ofsaytta kalıyor.

11. dakika: Ricardo Quaresma penaltı atışını yapmak için topun başına geçiyor.

10. dakika: Kadir Keleş, Anderson Talisca'ya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

9. dakika: Kadir Keleş ceza sahası içinde Anderson Talisca'yı arkadan yaptığı müdahale ile yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

8. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte Kadir Keleş'den seken topu kontrol eden Gökhan Gönül tekrar ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Bu topu kademedeki savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

7. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Anderson Talisca kısa pasını sağ kanattaki Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

3. dakika: Orta alanda yükseltilen topa hareketlenen Marvin Emnes ofsaytta kalıyor.

1. dakika: Hakem Serkan Çınar maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında topla ilerleyen Alvaro Negredo sol kanattaki Ricardo Quaresma'ya pasını gönderiyor. Topla ilerleyen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Jeremain Lens kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Soner, Sissoko, Olcan, Serginho, Larsson, Paulo Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk