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Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI YAYIN
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Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI YAYIN

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Akhisar'ı konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - AKHİSAR BELEDİYESPOR

STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Barış Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: BeIN SPORTS
SAKATLAR: Caner Erkin, Mitrovic (Beşiktaş) / Fatih, Custodio, Larsson (Akhisar)
CEZALILAR: Dusko Tosic (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :AKHİSAR 

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+1. dakika: Beşiktaşlı oyuncular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor.

45. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Talisca pasını Babel'e verdi. Babel'in şutunda Bora topu kurtardı. Bu arada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

43. dakika: Gelişen Akhisar atağında Sokol Cikalleshi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

42. dakika: Akhisarlı oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

41. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sol kanattan ortasında Babel'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

40. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

38. dakika: Gelişen Akhisar atağında Özer, Sokol Cikalleshi'yi savunmanın arkasında topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt. Akhisar bu dakikalarda daha fazla öne çıkmaya başladı.

37. dakika: Gelişen Akhisar atağında Sokol Cikalleshi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

36. dakika: Akhisarlı oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

35. dakika: Akhisar gole çok yaklaştı. Oğuzhan'ın yaptığı top kaybı sonrası topu alan Olcan savunmanın arkasına koşu yapan Özer'i topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özer'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

34. dakika: Oğuzhan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Babel ortasını yaptı. Onun ortasında Gökhan'ın arka direkte yaptığı vuruş savunmaya çarparak kalecide kaldı.

33. dakika: Hava topu mücadelesinde Miral Samardzic Cenk'e faul yaptı. Ev sahini takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

32. dakika: Hızlı gelişen Akhisar atağında Özer savunmanın arkasına koşu yapan Sokol Cikalleshi'yi düşündü ancak savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Akhisar korner kullanacak. Özer korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Olcan'ın ortası savunmadan dışarıya gitti. Akhisar bir korner daha kullanacak. Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde Gökhan ön direkte topu karşıladı.

31. dakika: Atiba serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Adriano ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

30. dakika: Atiba Sissoko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

29. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrıldı ve ortasını yaptı. Onun ortasında Babel'in vuruşunu kaleci Bora çıkardı.

28. dakika: Akhisar yeniden oyuna başladı.

27. dakika: GOL! Oğuzhan'ın pasıyla rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Cenk geriden gelen Talisca'ya pasını verdi. Talisca bekletmeden yaptığı sert şutla topu ağlara gönderdi.

26. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

25. dakika: Oğuzhan sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Talisca'ya pasını aktarmak istedi ancak savunma yine zamanında araya girdi.

24. dakika: Talisca'nın pasıyla ceza sahasına giren Cenk tekrar Talisca'yı topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

22.dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

21. dakika: Karşılaşmada 20 dakikalık dilim geride kalırken Akhisar'ın isabetli şutu yok.

20. dakika: Miral Samardzic Olcan'a yapılan faulde serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

19. dakika: Atınç'la hava topu mücadelesine çıkan Olcan yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

18. dakika: Topla oynama oranları: Beşiktaş %71 Akhisar %29

16. dakika: Golün ardından topun hakimiyeti yine Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

15. dakika: Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Lopes topu karşıladı.

14. dakika: Akhisar oyuna yeniden başladı. Akhisar santra yaptıktan sonra hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Aykut vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

13. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

12. dakika: Bu arada Akhisar'da Lopes yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

11. dakika: Talisca serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Oğuzhan sol kanattaki Babel'i düşündü ancak Olcan araya girdi.

10. dakika: Talisca Mustafa'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak

9. dakika: Babel sol kanattan orta yapmak isterken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

8. dakika: Gelişen Akhisar atağında Sissoko savunmanın arkasına koşu yapan Olcan'ı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. 

7. dakika: Ömer'in kullandığı serbest vuruşta savunmada Gökhan topu karşıladı. 

6. dakika: Karşılaşmada ilk 5 dakika geride kalırken henüz iki takım da tehlikeli bir atak geliştiremedi. Sissoko Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Akhisar sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Oğuzhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

4. dakika: İlk dakikalarda topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

3. dakika: Beşiktaş penaltı bekledi. Ceza sahasına gönderilen pasta Oğuzhan Miral Samardzic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı ama hakem oyunu devam ettirdi.

2. dakika: Atiba sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak Ömer zamanında araya girerek topun Gökhan'a gelmesine engel oldu.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Rhodolfo, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi
YEDEKLER: Lukac, Orhan, Onur, Adu, Soner, Muğdat, Vaz Te
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

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