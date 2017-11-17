Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :AKHİSAR

44. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu kademedeki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

41. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu ön direkte kaleci Milan Lukac yumruklayarak uzaklaştırıyor.

40. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası yayı önünden kaleye yerden sert bir şut çekiyor ancak bu topu kaleci Milan Lukac iki hamlede kontrol ediyor.

39. dakika: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Adriano Correia ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

34. dakika: Ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma kaleye vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

32. dakika: Ceza sahası içinde ön direğe yakın bölgede Ricardo Quaresma'nın ortasıyla topla buluşan Alvaro Negredo pasını altıpasın gerisindeki Jeremain Lens ile buluşturuyor. Jeremain Lens bekletmeden sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor. Bu top direğin yanından yerden dışarı çıkıyor.

28. dakika: Anderson Talisca'nın orta alandan attığı uzun pasa hareketlenen Jeremain Lens ceza sahası içinde korner çizgisine yakın bölgede topla buluşup bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

23. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Abdoul Sissoko kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

22. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu ön direkte Fabricio Agosto tokatlayarak uzaklaştırıyor.

19. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

18. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Miguel Lopes'in havalandırdığı topu Milan Lukac karambolde kornere yumrukluyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak savunma oyuncusundan seken bu top tekrar kornere gidiyor.

15. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ön direkte kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzakaştırıyor. Sol kanatta Kadir Keleş'in attığı uzun topa hareketlenen Marvin Emnes ceza sahası dışında ofsaytta kalıyor.

14. dakika: Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Gökhan Gönül sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

13. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Caner Osmanpaşa ofsaytta kalıyor.

11. dakika: Ricardo Quaresma penaltı atışını yapmak için topun başına geçiyor.

10. dakika: Kadir Keleş, Anderson Talisca'ya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

9. dakika: Kadir Keleş ceza sahası içinde Anderson Talisca'yı arkadan yaptığı müdahale ile yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

8. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte Kadir Keleş'den seken topu kontrol eden Gökhan Gönül tekrar ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Bu topu kademedeki savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

7. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Anderson Talisca kısa pasını sağ kanattaki Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

3. dakika: Orta alanda yükseltilen topa hareketlenen Marvin Emnes ofsaytta kalıyor.

1. dakika: Hakem Serkan Çınar maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında topla ilerleyen Alvaro Negredo sol kanattaki Ricardo Quaresma'ya pasını gönderiyor. Topla ilerleyen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Jeremain Lens kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Soner, Sissoko, Olcan, Serginho, Larsson, Paulo Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk