Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor.

Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :AKHİSAR

44. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu kademedeki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

41. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu ön direkte kaleci Milan Lukac yumruklayarak uzaklaştırıyor.

40. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası yayı önünden kaleye yerden sert bir şut çekiyor ancak bu topu kaleci Milan Lukac iki hamlede kontrol ediyor.

39. dakika: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Adriano Correia ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

34. dakika: Ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma kaleye vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

32. dakika: Ceza sahası içinde ön direğe yakın bölgede Ricardo Quaresma'nın ortasıyla topla buluşan Alvaro Negredo pasını altıpasın gerisindeki Jeremain Lens ile buluşturuyor. Jeremain Lens bekletmeden sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor. Bu top direğin yanından yerden dışarı çıkıyor.

28. dakika: Anderson Talisca'nın orta alandan attığı uzun pasa hareketlenen Jeremain Lens ceza sahası içinde korner çizgisine yakın bölgede topla buluşup bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

23. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Abdoul Sissoko kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

22. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu ön direkte Fabricio Agosto tokatlayarak uzaklaştırıyor.

19. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

18. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Miguel Lopes'in havalandırdığı topu Milan Lukac karambolde kornere yumrukluyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak savunma oyuncusundan seken bu top tekrar kornere gidiyor.

15. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ön direkte kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzakaştırıyor. Sol kanatta Kadir Keleş'in attığı uzun topa hareketlenen Marvin Emnes ceza sahası dışında ofsaytta kalıyor.

14. dakika: Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Gökhan Gönül sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

13. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Soner Aydoğdu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Caner Osmanpaşa ofsaytta kalıyor.

11. dakika: Ricardo Quaresma penaltı atışını yapmak için topun başına geçiyor.

10. dakika: Kadir Keleş, Anderson Talisca'ya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

9. dakika: Kadir Keleş ceza sahası içinde Anderson Talisca'yı arkadan yaptığı müdahale ile yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

8. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte Kadir Keleş'den seken topu kontrol eden Gökhan Gönül tekrar ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Bu topu kademedeki savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

7. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Anderson Talisca kısa pasını sağ kanattaki Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

3. dakika: Orta alanda yükseltilen topa hareketlenen Marvin Emnes ofsaytta kalıyor.

1. dakika: Hakem Serkan Çınar maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında topla ilerleyen Alvaro Negredo sol kanattaki Ricardo Quaresma'ya pasını gönderiyor. Topla ilerleyen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Jeremain Lens kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Soner, Sissoko, Olcan, Serginho, Larsson, Paulo Henrique
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk yarı sessiz bitti
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bakan Özhaseki Köln'de
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bakan Özhaseki Köln'de
Bakan Özhaseki Köln'de
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Sedat Şahin ve beraberindeki 5 şüpheli tutuklandı
Sedat Şahin ve beraberindeki 5 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM
Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM
Şenol Güneş'ten kadroda iki değişiklik
Şenol Güneş'ten kadroda iki değişiklik
Gülmen ve Özakça davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı
Gülmen ve Özakça davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English