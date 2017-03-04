Beşiktaş'a yan bakılmıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

13. dakikada Quaresma'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

38. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Marcelo'ya çarpan top, kalenin üzerinden kornere gitti.

40. dakikada Adriano'nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'i geçen top arka direkte bulunan Gökhan Gönül'de kaldı. Gökhan'ın arka direğe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Adriano'un rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Diallo kontrol etti.

69. dakikada Tolgay'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın arka direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İsmail Şencan xx, Serlan Çimen xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx (Gökhan İnler dk. 88 ?), Atiba xx, Quaresma x (Tolgay dk. 64 x), Babel x, Talisca xx, Cenk Tosun x (Aboubakar dk. 74 x)

Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Aras

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Yaakoubi xx, Oboabona xx, Dhurgham Ismail x (Özgür dk. 86 ?), Saadane x (Jantscher dk. 59 x), Robin Yalçın xx, Igiebor x (Tuzsynski dk. 66 x), Recep Niyaz xx, Kweuke xx, Edomwonyi xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Oğulcan, Oğuz Han

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Gökhan Gönül (dk. 40) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Günül, Atınç, Quaresma (Beşiktaş), Saadane, Yaakoubi, Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)