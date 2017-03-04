Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beşiktaş'a yan bakılmıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beşiktaş'a yan bakılmıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
13. dakikada Quaresma'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
38. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Marcelo'ya çarpan top, kalenin üzerinden kornere gitti.
40. dakikada Adriano'nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'i geçen top arka direkte bulunan Gökhan Gönül'de kaldı. Gökhan'ın arka direğe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Adriano'un rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Diallo kontrol etti.
69. dakikada Tolgay'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda top kalecide kaldı.
80. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın arka direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İsmail Şencan xx, Serlan Çimen xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx (Gökhan İnler dk. 88 ?), Atiba xx, Quaresma x (Tolgay dk. 64 x), Babel x, Talisca xx, Cenk Tosun x (Aboubakar dk. 74 x)
Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Aras
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Yaakoubi xx, Oboabona xx, Dhurgham Ismail x (Özgür dk. 86 ?), Saadane x (Jantscher dk. 59 x), Robin Yalçın xx, Igiebor x (Tuzsynski dk. 66 x), Recep Niyaz xx, Kweuke xx, Edomwonyi xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Oğulcan, Oğuz Han
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Gökhan Gönül (dk. 40) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Gökhan Günül, Atınç, Quaresma (Beşiktaş), Saadane, Yaakoubi, Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Maliye Bakanı Ağbal'dan otobüsçülere büyük jest
Maliye Bakanı Ağbal'dan otobüsçülere büyük jest
Kozmetikte Dünya Markası Ürünler Dermokozmetik'da Yarı Fiyatına
Kozmetikte Dünya Markası Ürünler Dermokozmetik'da Yarı Fiyatına
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 21 ölü
Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 21 ölü
Afganistan FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor
Afganistan FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English