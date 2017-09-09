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Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
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Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Karabükspor'u Babel'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Karabükspor'a konuk oldu. Haftaiçi Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Beşiktaş rotasyona giderek 4 oyuncusunu yedek kulübesine çekti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Siyah-beyazlılar mücadeleye etkili başladı. Talisca ile 2 defa gole çok yaklaşan Beşiktaş ilk yarıda oyunun tek hakimiydi.

Karabükspor ise uzun toplarla ileride top tutmaya çalıştı. Temposu yüksek geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca taraflar devreye 0-0 eşitlikle girdi.

OĞUZHAN PENALTI KAÇIRDI-TOSİC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş ikinci yarının ilk bölümlerinde de etkili oyununu sürdürdü.

Dakikalar 57'yi gösterirken korner atışından gelen topa Karabüksporlu Yatabare eliyle müdahale edince maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasına gelen Oğuzhan Özyakup topu üstten dışarı vurdu.

Beşiktaş 68. dakikada bir şok daha yaşadı. Rakibine sert bir faul yapan Tosic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

BABEL HAYAT VERDİ

Bu karttan sonra Karabükspor oyuna ortak oldu. Kanatlardan gelen ev sahibi ekip Beşiktaş'a zor anlar yaşattı.

Ancak siyah-beyazlılar Babel'le beklediği golü buldu. 79. dakikada Oğuzhan'ın ara pasına hareketlenen Babel düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca 10 kişi kalan Beşiktaş, Karabük deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı.
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