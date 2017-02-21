Beşiktaş'a Slovak, Osmanlıspor'a Macar hakem

UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug, Osmanlıspor ile Olympiakos arasındaki maçta ise Macar hakem Istvan Vad düdük çalacak.

UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug, Osmanlıspor ile Olympiakos arasındaki maçta ise Macar hakem Istvan Vad düdük çalacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomislav Pospeh olacak.

Siyah-beyazlı ekip İsrail'de rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.



OSMANLISPORA MACAR HAKEM

Osmanlıspor ile Yunan ekibi Olympiacos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. 23 Şubat Perşembe günü Osmanlı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek. Istvan Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Laszlo Viszokai olacak.

İki ekip Yunanistan'da oynanacak ilk maçta golsüz berabere kalmıştı.

