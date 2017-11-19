19.11.2017 16:20 Beşiktaş'a İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında evinde Porto ile karşılaşacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında evinde Porto ile karşılaşacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında 21 Kasım Salı günü Vodafone Park'ta Porto ile karşılaşacağı mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Diego Barbero Sevilla olacak.

Antonio Lahoz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın deplasmanda Lyon ile oynadığı ve Fransız ekibini 2-1 kazandığı mücadeleyi yönetmişti.



