Beşiktaş'a Hollandalı hakem

UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Beşiktaş'ın Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmada Danny Makkelie düdük çalacak.
UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Beşiktaş'ın Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmada Danny Makkelie düdük çalacak. Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Yunan temsilcisi Olympiakos ile 9 Mart Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Karaiskakis Stadyumunda TSİ 23.05'de başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jan Vries olacak.
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