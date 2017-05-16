Beşiktaş'a dinlenmek yok

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı geçti. Dünkü Bursaspor maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuları ise sahada takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam eden idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

